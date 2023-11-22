Міноборони РФ стверджує про знищення українських безпілотних катерів у Чорному морі

За даними російського відомства, безекіпажні засоби належали ВМС України та рухалися в бік непідконтрольного Криму. Окупаційна адміністрація півострова ніяк не коментувала інформацію Міноборони РФ.

В Росії заявили про нібито знищення чотирьох безекіпажних катерів у західній частині акваторії Чорного моря. Про це зранку 22 листопада повідомили в Міністерстві оборони Російської Федерації.

За інформацією окупантів, безекіпажні катери рухалися в напрямку тимчасово окупованого Кримського півострова.

"22 листопада в західній частині акваторії Чорного моря було виявлено чотири безекіпажні катери ВМС України, які прямували в напрямку Кримського півострова. Усі виявлені цілі були знищені", — йдеться у повідомленні.

Подробиць у Міноборони не розголошують.

На момент публікації матеріалу окупаційна влада Криму не коментувала інформацію про нібито атаку безекіпажних катерів. В місцевих пабліках також не повідомляли про можливі звуки вибухів.

Вибухи в окупованому Криму: деталі

Нагадаємо, у вівторок, 21 листопада, на території тимчасово окупованого Кримського півострова було чути вибухи. За даними місцевих Telegram-каналів, про вибухи повідомили жителі Євпаторії та Сак.

Також у центрі Севастополя вранці 17 листопада пролунали потужні вибухи та піднявсяся дим. Окупаційна влада прокоментувала ситуацію, заявивши, що в Севастополі працює система протиповітряної оборони.

10 листопада в Криму пролунали вибухи, внаслідок атаки там було пошкоджено нафтобазу.

Раніше, 8 листопада на тимчасово окупованому українському півострові під час повітряної тривоги над Севастопольською бухтою здійнявся дим, а також зупинився наземний і морський транспорт біля міста.