Загинули люди з "серйозними погонами": ЗМІ уточнили втрати ЗС РФ під час концерту на Донбасі

Внаслідок влучання дах будівлі обвалився і накрив собою учасників заходу, зокрема, й російську співачку Поліну Менших, яка в цей момент виступала перед окупантами. Російські пабліки повідомляють про 35 загиблих.

ЗСУ завдали удару по окупантах під час концерту на окупованій Донеччині. Окупанти жаліються на численні втрати, серед яких російські офіцери. Про загиблих пише російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Так, подія сталася в селі Кумачове неподалік Старобешевого на окупованій Донеччині. Окупанти затіяли концерт з нагоди нагородження 810-ї бригади морської піхоти і зібралися в місцевому клубі.

Під час концерту ЗСУ завдали удару по будівлі. Внаслідок влучання дах будівлі обвалився і накрив собою учасників заходу, зокрема, й російську співачку Поліну Менших, яка в цей момент виступала перед окупантами.

"На заході були присутні понад сотня військових, на цей момент відомо про 35 загиблих, ще близько десятка морпіхів перебувають у тяжкому стані. Серед загиблих є й офіцери із серйозними погонами. Нині їх звання та імена не розголошують", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти були шоковані тим, що Кумачове розташоване в умовному тилу, а противник дізнався про скупчення військових і вдарив у найнесподіваніший момент.

У російському виданні Mash повідомили, що ракети потрапили до школи та Будинку культури.

"Руйнування — серйозні. СЦКК повідомляє, що противник випустив п'ять ракет із РСЗВ. Під час обстрілу поранило 51-річну жінку. Їй уже надали медичну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Удар по окупантах під час концерту в районі Старобешевого

21 листопада в ЗСУ повідомили, що українським військовим вдалося помститися окупантам за ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Росйські окупанти обурені тим, що ЗСУ завдали удару під час святкових урочистостях, у яких брали участь солдати 810 бригади морської піхоти ЗС РФ. Унаслідок цього щонайменше 25 людей загинули, а ще близько сотні поранено.

У мережі з'явилися нібито перші кадри після "прильоту" по будинку культури в селі Кумачове Старобешівського району Донецької області 19 листопада.