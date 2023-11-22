Тихі субмарини НВАК: ера тотального панування підводних човнів США закінчується, — WSJ

Створення нових китайських субмарин з технологією шумозаглушення, а також нові датчики виявлення підводних човнів змінили баланс сил у конкурентному протистоянні Китаю і США.

Китайські інженери створили новітні датчики виявлення підводних човнів і оснастили ними субмарини Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Таким чином можливості підводного виявлення китайських підводних човнів змінили баланс сил у конкурентному протистоянні з підводним флотом США, що означає закінчення ери домінування американців у цьому аспекті. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Китай скорочує одну з найбільших прірв, що розділяють американські та китайські збройні сили, у міру того, як він удосконалює свої підводні технології та можливості підводного виявлення, пишуть оглядачі. Зокрема, на початку цього року Китай спустив на воду атомний ударний підводний човен із насосно-реактивною силовою установкою замість гребного гвинта, що стало першим випадком застосування на китайському підводному човні технології шумопоглинання, використовуваної на новітніх американських субмаринах.

Також автори матеріалу повідомляють, що згідно з супутниковими знімками кілька місяців тому на китайській виробничій базі для атомних підводних човнів було закладено секції корпусу, що перевищують за розмірами корпус будь-якого китайського підводного човна. При цьому будівельні цехи корабельні було розширено, що свідчить про плани щодо збільшення обсягів виробництва.

Крім того, китайські фахівці завершили будівництво кількох мереж підводних датчиків у Південнокитайському морі та інших регіонах навколо китайського узбережжя, аналогічних системі звукового спостереження (IUSS), розробленій США в роки холодної війни. Ці датчики дають йому набагато ширші можливості з виявлення ворожих субмарин.

Такі перетворення, зазначили оглядачі, відбуваються на тлі ситуації навколо Тайваню. Тож у разі силового розв'язання тайванського питання підводним човнам США буде важко протистояти атакувальному флоту Китаю.

На думку американських військових, відповідні заходи США містять розгортання в Тихому океані більш сучасних кораблів і літаків, а також розширення військово-морських операцій і навчань із союзниками.

"США необхідно набагато більше ресурсів, як-от патрульні літаки та ударні підводні човни, щоб виявити, відстежити та потенційно вразити нове покоління більш тихих китайських підводних човнів", — цитує WSJ колишнього офіцера ВМС США.

Нагадаємо, китайські конструктори розпочинали створення підводних човнів нового покоління, які будуть оснащені ядерним озброєнням. Очікується, що до кінця десятиліття китайський підводний флот поповниться підводним човном з балістичними ракетами Type 096, що матиме поліпшені показники безшумності.