СБУ оголосила про підозру блогеру Мирославу Олешку: він назвав докази "фейком" (фото)

Мирослав Олешко заявив, що краще б президент Володимир Зеленський втік. Окрім того, зі слів блогера Ігоря Лаченкова, він "накидався" на волонтерів.

Блогер Мирослав Олешко втік від мобілізації за кордон та закликає чоловіків ховатись від призову. Про це 22 листопада повідомила пресслужба Служби безпеки України.

В СБУ заявили, що діяльність Олешка "шкодить ЗСУ". За даними слідства, він виїхав з України у серпні, використавши підроблену довідку ВЛК.

"Перебуваючи за кордоном, він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії", — підкреслили у відомстві.

Блогеру оголосили про підозру одразу за двома статтями — про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та про використання підробленого документа.

"Санкції статей передбачають до 8 років тюрми", — проінформувала пресслужба.

Реакція Мирослава Олешка

Блогер у своїх соцмережах звинуватив Офіс президента та СБУ в розповсюдженні фейків.

"По підробленій довідці нікого не випустять, бо на кордоні дзвонять в ТЦК та отримують підтвердження. І лише після цього випускають", — заявив він.

Сторіз Олешка про вручену йому підозру СБУ Фото: Скриншот

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу передостання сторіз Олешка стосується інциденту з працівниками ТЦК у Львові.

"Північна Корея Зеленського. Хроніки", — підписав кадри блогер.

Сторіз Олешка про інцидент з ТЦК у Львові Фото: Скриншот

В останньому пості в Instagram Олешко теж критикує президента. Він стверджує, що в Україні поширюють пропаганду про мужність та героїзм Зеленського, яких "нема".

"Той, хто допустив цю війну, обіцяючи країні шашлики, і загибель сотень тисяч українців, навіть не спланувавши їх евакуацію і не попередивши про наступ. Краще б він втік", — йдеться в публікації.

Пост Олешко про Зеленського Фото: Скриншот

Олешко "накидався на волонтерів"

Український блогер Ігор Лаченков розповів, що Олешко "неодноразово накидався" на нього та інших волонтерів. Він переконаний, що ці напади замовляли росіяни.

"А потім просто втік за кордон", — додав Лаченков.

Пост Лаченкова про Олешка Фото: Скриншот

Нагадаємо, співробітники СБУ арештували двох найманців, які намагались продати трофейну зброю. Відомо, що цей арсенал був вибитий у ЗС РФ в жорстких боях під Бахмутом.

Також СБУ затримали злочинців, які допомагали ухилянтам виїжджати за кордон. Прибуток від такої "справи" складав понад 100 тисяч у місяць.