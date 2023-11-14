Щоб "не потрапити на утилізацію": український спортсмен втік від команди за кордоном (фото)

Член Збірної України з вуличної риболовлі прокинувся раніше за інших та пішов на автостанцію, залишивши прощальний лист капітану. У своєму зверненні він розповів, що отримав дві повістки, але "хоче жити", тому вирішив не повертатись додому.

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Член національної команди з вуличної риболовлі Артур Білан вирішив не повертатись в Україну після чемпіонату світу в Італії. Відповідним його повідомленням поділився капітан команди Данило Лясов, як передали 14 листопада в "Еспресо".

Капітан розповів, що Білан ухвалив рішення залишитись за кордоном, "поки всі спали та відпочивали перед дорогою додому".

У особистому повідомленні Лясову він написав, що роздумував над цим та ухвалив "таке важке для себе рішення" в останній момент. Замість повернення додому він вирішив вирушити до брата, який, очевидно, живе за кордоном.

"У мене автобус за пів години. Це спільне сімейне рішення", — написав він.

Спортсмен пояснив, що його дружина "не хоче жити у постійному стресі", а його маленька дитина має піти до садка та школи. Він наголосив, що не хотів би, щоб малеча чула вибухи.

"І, звісно, дружина не хоче, щоб я потрапив на війну чи утилізацію", — зазначив Білан.

Він поділився, що отримав вже дві повістки від ТЦК, і не може "розв’язати питання" з мобілізацією.

"А ми хочемо жити", — підкреслив спортсмен.

Він також розповів, що не бачиться з братом, і "це важко".

"Я, звісно, розумію, що моя кар'єра в Україні вже закінчена, але це моє життя і мені в ньому жити, і я сам собі суддя", — заявив Білан.

Він передав команді "привіт" та подякував за проведені разом дні.

"Вже всі спали, я так зрозумів, та я вирішив зробити так, як зробив! Іду на автостанцію", — додав українець.

Варто зазначити, що на момент публікації матеріалу профіль Лясова у соцмережах закритий, тож пост з повідомленням Білана доступний до перегляду лише його друзям.

У ЗМІ проінформували, що на чемпіонаті світу в Італії українська команда посіла п’яте місце.

Публікація Данила Лясова у соцмережах Фото: Еспресо

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик записав віршоване звернення до скандально відомої мовознавиці Ірини Фаріон.

Також спортсмен ділився спогадами з поїздки на передову. Він розповів, що хотів підтримати захисників, а ті наказали йому "валити звідси".