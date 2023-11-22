Окупанти незадоволені кількістю школярів, які бажають вивчати українську мову, — ЦНС

За даними підпілля, росіяни надрукували свої підручники української мови, в яких просувається ідея про "братні народи" і виправдовується окупація.

Жителі тимчасово окупованих територій (ТОТ) України виступають за вивчення української мови в школах. Про це пише Центр національного спротиву (ЦНС) 22 листопада.

Як зазначають у ЦНС, школярам в окупації тимчасово дозволено отримувати уроки української мови. Для цих занять росіяни видали підручники, в яких просувається риторика про "братні народи" і виправдовується окупація.

Для того, щоб дитина могла вивчати українську мову в школі, батьки мають написати відповідну заяву. За даними українського підпілля, цих заяв виявилося більше, ніж розраховували в РФ.

Повідомляється, що надрукованих окупантами підручників з української мови не вистачає на всіх українських дітей, які бажають вчити рідну мову на ТОТ.

"Українці на тимчасово захоплених територіях навіть, попри окупацію, продовжують боротися за свою самоідентичність", — наголошують у ЦНС.

За інформацією підпілля, у зв'язку з ситуацією, що склалася, окупаційна адміністрація поставила завдання директорам шкіл провести бесіди з батьками, щоб ті відмовилися від вивчення їхньою дитиною української мови.

Нагадаємо, що за даними ЦНС від 11 жовтня, окупанти розробили примітивну програму з вивчення української мови для учнів середніх і старших класів, яка налічує близько 300 годин на 5 років. При цьому окупаційні сили погрожують тим учням, які вирішують відвідувати цей факультатив.

Раніше, 1 серпня, у ЦНС повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях російські військові почали розшукувати дітей, які не пішли до російської школи. Зокрема, війська РФ створили відповідні групи колаборантів, які контролюють відвідування дитиною російської школи.