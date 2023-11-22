Акуратна кругла вирва: росЗМІ показали наслідки удару HIMARS по морпіхах ЗС РФ (відео)

Ракета, пролетівши 60 км від лінії фронту, знищила концертну сцену та гримерку, розповіли росЗМІ. На відео з місця подій під Старобешевим видно купи цегли біля клубу і бюст Леніна на подвір'ї.

У селі Кумачове Старобешевського району Донеччини стався інцидент у місцевому клубі, де для морпіхів 810 бригади виступала артистка з Москви Поліна Меньших. Внаслідок прильоту ракети повністю зруйновано сцену клубу та прилеглі приміщення. На землі поряд — вирва від удару снаряда. Деталі руйнувань показали у Telegram-каналі "РИА Новости".

Російський журналіст відвідав українське село Кумачове та побував біля місцевого клубу, на якому висить вивіска про створення у цьому місці "Кумачовського сільського Дому культури ДНР". На відео, знятому на місці влучання, видно руйнування у районі сцени — немає часини даху та однієї стіни. Стіни, які лишились, побиті уламками. Згори звисають рештки металевих конструкцій.

"Зал для глядачів практично не пошкоджений, а ось дах над сценою зруйнований, стіни посічені великою кількістю осколків", — написали у росЗМІ.

У кадр потрапляє вирва від удару ракети десь біля зовнішньої стіни. Орієнтовний діаметр — близько півтора метра, глибина — до метра. Кругла вирва засипана уламками цегли.

Прикметно те, що на подвір'ї клубу стоїть бюст Леніна, пофарбований червоною фарбою — пам'ятник комуністичному діячу. Бюст Леніна від удару HIMARS зовсім не постраждав.

Удар відплати на Донбасі — деталі

Зазначимо, про удар відплати вперше повідомив командир роти БПЛА Роберт Бровді з позивним "Мадяр". Український військовий вказав, що бійці вдарили по зібранню військових ЗС РФ, які відзначали російський День ракетних військ. Наголосив, що це — помста полеглих від обстрілу бійців 128 бригади, які загинули 5 листопада на Запорізькому відтинку фронту.

Першими удар підтвердили російські військкори. Вони розповіли, що у клубі за 60 км від фронту на Донбасі перебували морпіхи 810 бригади. Перед ними виступали московські артисти, зокрема — Поліна Меньших, яка загинула в гримерці за сценою.

Зазначимо, слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом подій, внаслідок яких загинули бійці 128 бригади ЗСУ. Розглядають кілька версій. Серед них — замах росіян на командира бригади.

Нагадуємо, голова військової міської адміністрації Віталій Барабаш розповів про ситуацію під Авдіївкою, де бійці ЗСУ продовжують відбивати штурми ЗС РФ. Тим часом командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про зростання кількості КАБів, якими ворог б'є по українських позиціях.