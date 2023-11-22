Мобілізація в Україні: чого чекати військовозобов'язаним у грудні 2023

За інформацією МОЗ, повістки можуть вручати не лише чоловікам, але й жінкам. Є деякі категорії громадян, які можуть вирушити служити взимку.

Процес мобілізації в Україні триває, а це означає, що військовозобов'язані громадяни отримуватимуть повістки від ТЦК. У виданні "Телеграф" розкрили деякі деталі цього процесу та зробили прогноз, чого очікувати у грудні 2023 року.

Мобілізація в Україні розповсюджується на осіб віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними або резервістами. Згідно з чинним законодавством, чоловіки віком 18–27 років, які не є резервістами, не можуть бути мобілізовані.

Мобілізація в Україні: хто може отримати повістку

Згідно із законодавством, деякі категорії чоловіків можуть вирушити служити під час дії воєнного стану, а саме:

придатні та обмежено придатні віком від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатні та обмежено придатні у віці від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі після строкової служби, навчання у вищих навчальних закладах або військових кафедрах;

придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 60 років за контрактом;

чоловіки віком до 60 років, які були зняті з військового обліку;

особи віком від 18 до 60 років, які були виключені з військового обліку і не мають права на відстрочку або скоїли тяжкий злочин.

Мобілізація в Україні: повістки для жінок

З 1 жовтня 2023 року жінки-медики певних категорій та фармацевти мають бути внесені до військового обліку, повідомляли в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що всі жінки віком від 18 до 60 років з медичною або фармацевтичною освітою або працюють у відповідних сферах, наприклад, лікарі, стоматологи, акушерки, медсестри, фармацевти, наукові працівниці, керівники підрозділів у галузі охорони здоров'я і т.д., мають бути обліковані.

Ця практика існує з 1992 року, тому більшість жінок-медиків та фармацевтів вже зареєстровані у військовому обліку.

В Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що постановка на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію. Це необхідно для узагальнення даних про наявний резерв медичних працівників у країні.

З початку 2023 року жінки, які навчаються за медичними або фармацевтичними спеціальностями, ставляться на військовий облік одразу після завершення навчання. Навчальні заклади подають списки випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за два місяці до закінчення навчання.

Нагадаємо, юрист Володимир Романчук розповів про законність повісток через повідомлення та мобільний телефон. А також звернув увагу на те, як має бути заповнена повістка, виписана в ТЦК.

Раніше Фокус писав про те, кому обовязково потрібно зявитися до ТЦК без повістки. Військовозобов'язані мають повідомити про вступ до навчального закладу, зміну місця проживання або про інші обставини, які мають істотний вплив на мобілізацію.