Замість війни в Україні: Путін закликав лідерів G20 стежити за ситуацією в Газі (відео)

За словами російського президента Володимира Путіна, членам "великої двадцятки" слід приділити увагу тому, що після початку операції Ізраїлю в секторі Гази палестинські лікарі змушені проводити операції без наркозу, зокрема дітям.

Світовій спільноті, яка обурена російською агресією проти України, слід звернути увагу на бойові дії в Палестині. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час виступу на віртуальному саміті "великої двадцятки", передає російське видання РИА Новости.

"Деякі колеги вже у своїх виступах говорили про те, що їх вражає триваюча агресія Росії в Україні. <...> А винищення цивільного населення в Палестині в секторі Газа не вражає?" — звернувся Путін до учасників заходу, на якому відмовилися бути присутніми президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін.

Путін також закликав їх звернути увагу на те, що після початку операції Ізраїлю в секторі Гази палестинські лікарі змушені проводити операції без наркозу, зокрема дітям.

"Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй заявив, що Газа перетворилася на величезне дитяче кладовище", — сказав російський президент.

Віртуальний саміт G20: що відомо

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін уперше за порівняно тривалий час виступив зі зверненням до представників G20. У позачерговому саміті організації він візьме участь по відеозв'язку.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в середу проведе віртуальну зустріч лідерів G20, з відеозверненням виступить і очільник Кремля Володимир Путін, а от голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Джо Байдена на зустрічі не буде.

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час виступу на саміті G20 зробив нову заяву про війну в Україні. Він згадав про "переговори", зазначивши, що Кремль від них "не відмовлявся".