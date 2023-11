Палестинці в Газі чи українці: у США провели опитування щодо виділення допомоги

Найбільше американців турбує ситуація з мігрантами на кордоні з Мексикою, свідчить опитування. Крім того, їх більше хвилює гуманітарна ситуація у Секторі Гази, ніж підтримка України.

У США провели всенаціональне опитування, в якому вирішили з'ясувати ставлення американців до України, міграційної кризи, Ізраїлю та Сектору Гази. Опитування показали, що більш як 50% громадян США підтримують продовження виділення коштів на допомогу українцям. Опитування провів канал NBS News.

У одному з питань, які поставили американцям, ішлось про те, наскільки підтримують/не підтримують учасники опитування "надання Україні додаткового фінансування та військової допомоги" (Providing more funding and military aid to Ukraine). З'ясували, що 55% громадян підтримують українців, але 43% мають протилежну думку.

Крім того, поцікавились ставленням американців до інших питань зовнішньої та внутрішньої політики США. Зокрема, допомогу Ізраїлю підтримують стільки ж громадян — 55%. Більший відсоток стурбований гуманітарною ситуацією в Газі — 58%. Питання, яке найсильніше турбує американців — "Надання додаткового фінансування для охорони кордону вздовж кордону США з Мексикою": 74%.

Опитування у США NBS News Фото: Скриншот

Дослідники також вказали, який розподіл голосів щодо підтримки України між американськими партіями. З'ясувалось, що серед прихильників Демократичної партії (Джо Байден) на боці українців 77%, а серед прихильників Республіканської партії (Дональд Трамп) — 35%.

У документі з результатами опитування вказується, що у дослідженні взяли участь 1000 американців ("зареєстрованих виборців"), з яких близько третини були "первинними виборцями" Демократичної партії та стільки ж — Республіканської. Переважну більшість — 833 осіб — опитали за допомогою телефону. Загальна похибка опитування — 3,1%, а в питаннях, де іде поділ за партіями — 5,5%.

Допомога США — деталі

Зазначимо, починаючи з жовтня 2023 року у Палаті представників Конгресу США не погоджуються надати Україні більш як 60 млрд дол., щодо яких звернувся президент Джо Байден. Очільник США запропонував об'єднати фінансові та військову допомогу Україні з коштами, які мали б піти на підтримку Ізраїлю у війні з терористами та на вирішення міграційної кризи на кордоні з Мексикою. Однак представники республіканської партії не погоджуються голосувати за пакет, а пропонують розглядати питання окремо — про це заявив новий спікер Палати представників Майк Джонсон.

20 листопада в Україну без попередження прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Згідно з офіційними повідомленнями, відбулась зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорили майбутню зустріч у Рамштайн.

У листопаді ЗМІ повідомили про три великих пакети допомоги, які Україна отримала від партнерів. Зокрема, партію військового спряження відправив Пентагон, і дві партії — Бундесвер.

Нагадуємо, експерти підрахували, яку ефективність показали українські сили ППО під час осінніх атак дронів-камікадзе ЗС РФ. При цьому президент Зеленський запевнив, що буде створено більше молільних вогневих груп, які мають збивати російські БПЛА.