Спалах у небі та пожежа: після вибуху частина Підмосков'я залишилася без світла (відео)

Російські ЗМІ повідомляють, що після події в окрузі на деякий час зникла електроенергія.

У ніч на 23 листопада в російському місті Литкаріно, яке розташоване поруч із Москвою, стався вибух. Так, місцеві жителі помітили спалах на електростанції, а після там почалася пожежа. Про це пише російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що після інциденту в окрузі зникло світло.

"За словами місцевих жителів, приблизно о першій годині ночі вони помітили яскравий спалах із боку підстанції, після чого в окрузі вимкнулося все світло, а на місці спалаху почалася невелика пожежа", — ідеться в повідомленні від 02:18 ночі.

Також канал написав, що за попередніми даними, кілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено, проте світло почало повертатися в будинки через півтори години після інциденту.

Крім того, у мережі поширюють відео з місця події.

Де знаходиться Литкаріно

Литкаріно — це місто в Московській області. Воно розташувалося за 6 км на південний схід від Москви.

Литкаріно на карті Фото: Google

Нагадаємо, що 18 листопада повідомлялося, що в Підмосков'ї вночі підірвали ешелон із паливом. За інформацією одного з телеграм-каналів, диверсія сталася всього за 30 кілометрів від резиденції президента Володимира Путіна.