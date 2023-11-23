"Законна ціль": пропагандист РФ Максудов помер після удару українського БПЛА (фото)

Як зазначив російський телеведучий Володимир Соловйов, Борис Максудов працював у зоні так званої "СВО" з перших днів. Він неодноразово був у Донецьку, де фіксував "воєнні злочини київського режиму".

Поранений після удару безпілотником кореспондент "Росія 24" Борис Максудов помер вранці 23 листопада дорогою до Джанкоя. Про це повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі із представницею Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марією Захаровою.

"Прийшла трагічна новина. Помер наш колега дорогою до Джанкоя, о шостій ранку. Максудов помер від отриманих поранень", — заявив Соловйов.

За словами пропагандиста, журналіст напередодні отримав тяжкі поранення під Мирним Запорізької області.

"Я знаю скільки ви зробили, щоб найгірший сценарій не був реалізований. Але ви теж розумієте та всі прекрасно розуміють, що російські журналісти багато років, як вважають у Києві, є законною ціллю для знищення", — додає Захарова.

Як зазначив Соловйов, Борис Максудов працював у зоні так званої "СВО" з перших днів. Він неодноразово був у Донецьку, де фіксував "воєнні злочини київського режиму".

Удар по російським журналістам: деталі

За інформацією пресслужби Слідчого комітету Росії, 22 листопада нібито Збройні Сили України завдали удару осколковим боєприпасом з безпілотного літального апарату по групі російських журналістів у Запорізькій області. У відомстві наголошували, що Максудову було надано медичну допомогу і "життю та здоров'ю потерпілого нічого не загрожувало".

Як зазначили у Міноборони РФ, під час атаки дрону журналісти готували "матеріал про обстріл у Запорізькій області". Також під час удару безпілотника у групі журналістів знаходився фотограф ТАСС Олексій Коновалов, він не постраждав.

Що про смерть Максудова каже "глава" Криму

Так званий "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов написав у Telegram-каналі, що з глибоким сумом сприйняв звістку про загибель Максудова.

"Це найважча втрата. Справжній професіонал та патріот, він загинув, виконуючи свій обов'язок, як солдат на бойовому посту. Його відданість професії, мужність та сила духу залишаться гідним прикладом для всіх, хто пов'язав своє життя із журналістикою", — йдеться у дописі.

Допис Аксьонова про смерть Максудова

Що відомо про російського кореспондента Бориса Максудова

На сайті Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) повідомляють про те, що Максудов закінчив соціально-педагогічний факультет Сочинського державного університету (СДУ) за спеціальністю "Російська та зарубіжна література".

"Обрав сферою діяльності журналістику, пішов стопами матері та діда", — додали у ВДТРК.

Борис Максудов

Спершу він почав працювати у друкованому виданні, але "невдовзі зрозумів, що газетяр — не його покликання, і перекваліфікувався на телерепортера".

Його кар'єра на телебаченні стартувала у державній телерадіокомпанії "Сочі", де він працював кореспондентом-журналістом із 2005 по 2007 рік.

Максудов чотири роки пропрацював власкором "Нового Телебачення Кубані": у Сочі (2007 по 2009), пізніше у Краснодарі (2009–2011) та ще 2 роки — на тій самій посаді на "9 каналі". У 2013–2018 роках журналіст керував сочинським кореспондентським пунктом федерального телеканалу "ТВ Центр".

Нагадаємо, 22 листопада керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив про ракетний удар в одному з районів Запоріжжя, котрий стався приблизно о 20:43. За словами виконувача обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолія Куртєва, від падіння Х-22 постраждав приватний сектор.