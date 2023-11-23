Балістика — на черзі: РФ отримує від Ірану керовані авіабомби, — ISW (фото)

Російські літаки Су-25 можуть бути сумісні з іранськими керованими бомбами. Однак влада США не уточнила, чи передає Іран окремі компоненти керованих авіабомб або ж готові боєприпаси.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 21 листопада повідомив, що Іран постачає РФ кориговані авіаційні бомби і, можливо, готується передати балістичні ракети малої дальності. Про це повідомляється у зведенні "Інституту вивчення війни" від 22 листопада.

Керована планувальна авіабомба Qaem-1

Аналітики ISW зазначають, що останнім часом почастішало застосування російським окупаційним угрупованням керованих бомб. Йдеться про модифіковані ФАБ-500, КАБ-500 і РПК-500, які доповнені спеціальними модулями. ЗС РФ задіюють їх на Лиманському та Херсонському напрямках.

Кірбі все ж не уточнив, чи постачає Іран до Росії окремі компоненти керованих авіабомб, чи готові конструкції цих пристроїв.

Проєкт The Critical Threats Project (CTP) 14 серпня фіксував, що Іран виробляє різні планерні бомби: Ghaem, Yasin (дальньої дії), Sadid і Balaban.

Керована планувальна авіабомба Yasin

А, за даними російських джерел, літаки Су-25 ЗС РФ можуть бути сумісні з іранськими керованими бомбами.

Керована авіабомба Balaban

Іран також представляв кілька варіантів цих пристроїв на форумі "Армія Росії-2023", який проходив у Москві в серпні цього року.

Керована планувальна авіабомба Qaem-5

Можливо, їх демонстрували міністру оборони РФ Сергію Шойгу під час візиту в Тегеран у вересні.

Іранські керовані планувальні авіабомби

За словами Кірбі, Іран продовжує постачати РФ дрони й артилерійські боєприпаси. Заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький 6 листопада заявив, що Іран, можливо, продовжує надсилати невеликі партії безпілотників Shahed-131/136 до РФ, попри те, що у РФ намагаються виготовляти власні "шахеди".

Нагадаємо, що у США розповіли, скільки коштів залишилося для допомоги Україні.

Також повідомлялося, що в Пентагоні прокоментували заяву про те, чи скоротили США постачання зброї в Україну на 30%.