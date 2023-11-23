Україна обговорює модернізацію винищувачів F-16, які передадуть партнери (відео)

За словами нардепки Олександри Устінової, F-16 з радаром на 60 км не матиме сенсу. А оновлення радарів дозволить боротись з російськими літаками, які запускають КАБи.

Міністерство оборони України та представники держави обговорюють можливість модернізації винищувачів F-16, які отримають Повітряні сили. Про це повідомила народна депутатка Олександра Устінова з фракції "Голос" в інтервʼю "Європейській правді".

За словами Устінової, винищувачі F-16 надійдуть в Україну в кінці весни — це за найкращим сценарієм. Перші натреновані льотчики будуть вже в кінці 2023 року, але їхньої кількості буде недостатньо, більша частина військових будуть навчатись. Також вона додала, що ведуться переговори про модернізацію винищувачів F-16.

"А паралельно ми домовляємося про модернізацію тих F-16, які нам пообіцяли надати. Тому що нам потрібні потужніші радари та кращі ракети на них. Адже просто дати нам літак, на якому буде радар на 60 км, як на МіГах – це не має сенсу. Тому зараз наші міжнародні партнери разом з нашим Міністерством оборони активно над цим працюють. І якщо ми це отримаємо – це буде один з "геймченджерів" наступного року", — розповіла народна депутатка.

Також вона додала, що це один зі способів, як Україна зможе боротись із пуском Росією 500-кілограмових авіабомб КАБ-500.

Відео з таймкодом

У "Мілітарному" додають, що Україна отримає винищувачі F-16 Block 20 MLU. Вони пройшли модернізацію за програмою Mid-Life Update на початку 2000-х років. Перспективною для українських винищувачів може стати модернізація з встановленням сучасної радіолокаційної станції AN/APG-83 з активною фазованою антенною решіткою. Це дозволить збільшити дальність виявлення цілей, в тому числі на низькій висоті та малогабаритних обʼєктів.

Радар APG-84 на винищувачі F-16 Block 52 Фото: Raytheon

Окрім цього модернізація дозволить встановлювати на F-16 досконаліші ракети:

AIM-9X класу "повітря-повітря" малого радіуса дії;

AIM-120D класу "повітря-повітря" з дальністю понад 100 км.

Нагадаємо, 21 листопада український льотчик сказав, чи замінять радянські Су-24 західні F-16.

19 листопада в Повітряних силах розказали, як F-16 повпливають на хід війни в Україні.