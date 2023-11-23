До початку повномасштабного вторгнення підозрюваний жив в окупованому Криму та періодично їздив до Росії. Саме в цей період його завербувала ФСБ.

Українська служба безпеки затримала колишнього працівника поліції, який для ворога шпигував за українськими військовими. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік є мешканцем Миколаєва та до березня цього року працював у правоохоронних органах, однак був звільнений. Протягом 2016-2020 року він жив у тимчасово окупованому Криму та періодично їздив до Росії.

Повідомляється, що саме у цей період він почав працювати на російську Федеральну службу безпеки. Вже на початку повномасштабного вторгнення Росії він отримав завдання виїхати на підконтрольну Україні територію та повернутися на роботу до Нацполіції.

СБУ викрила експравоохоронця, який працював на Росію Фото: СБУ

Таким чином зловмисник слідкував та передавав ворогу інформацію про дислокацію та переміщення Сил оборони на Миколаївщині та Одещині. Також чоловік надавав українським військовим неправдиву інформацію про пересування російської військової техніки.

Звільнили підозрюваного із правоохоронних органів через скоєну ним у стані алкогольного сп’яніння аварію. Однак він і далі продовжував працювати на російську спецслужбу.

Всю отриману інформацію про українських військових експравоохоронець передавав ФСБ через посередників. Зазначається, що однією з таких осіб є блогер Сергій Лебедєв із псевдонімом "Лохматий", який проживає у Донецьку.

У СБУ кажуть, що чоловіку повідомили про підозру та наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 14 березня у службі безпеки повідомили, що затримали у Вінницькій області колаборантку, яка допомагала ворогу проводити вибори на Запоріжжі. На захід України вона поїхала, аби приховати отримані від окупантів гроші.

Також 10 листопада на Закарпатті викрили виробництво, яке шило куртки для російської збірної з лижного спорту. Загалом підприємство встигло виготовити для Росії 40 гуртових партій одягу.