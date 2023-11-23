Проєкт Nyx Alpha: Велика Британія побудує потужний військовий телескоп на Кіпрі

Сполучене Королівство хоче підвищити обізнаність щодо ситуації в космосі. Там більшає кількість загроз та обʼєктів.

Космічне командування Великої Британії має намір посилити космічну сферу за допомогою встановлення телескопа на Кіпрі. Про це повідомляє Defense News.

Міністерство оборони оголосило про намір встановити та використовувати наземний телескоп на Кіпрі. Проєкт відомий під назвою Nyx Alpha. Телескоп виготовить компанія SpaceFlux. Пристрій дозволить космічному командуванню та космічному агентству Великої Британії точніше контролювати кількість супутників та уламків на орбіті. Кількість таких обʼєктів постійно зростає.

Запустити проєкт Nyx Alpha планують до весни 2024 року. SpaceFlux виготовить, а надалі експлуатуватиме та обслуговуватиме телескоп. Скоро на базі Королівських Повітряних сил в Хай-Вікомбі відкриють Центр космічних операцій, з якого й будуть керувати новим телескопом. Окрім цього Центр буде координувати цивільні та військові засоби про космічний простір для захисту інтересів Сполученого Королівства.

"Поінформованість про космос лежить в основі нашої здатності захищати інтереси Великої Британії та союзників у космосі. Велика Британія має критично важливі об’єкти на геостаціонарній орбіті, і проєкт Nyx Alpha допоможе нам уважніше стежити за ними", – сказав віцемаршал авіації Пол Годфрі, голова космічного командування Великої Британії.

Для розташування телескопа обрали Кіпр, бо він забезпечує кращий огляд геостаціонарної орбіти, ніж обʼєкти на материковій частині Великої Британії. До того ж на Кіпрі вже є велика британська військова база.

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