Винищувачі супроводжують: літак Путіна увійшов у повітряний простір Білорусі (фото)

Російський літак вилетів із московського аеропорту "Внуково" об 11 годині за місцевим часом. Борт президент РФ Володимира Путіна готується до посадки в аеропорту Мінська.

Літак російського президента Володимира Путіна увійшов у повітряний простір Білорусі. Про це повідомили у виданні "МотольоПомоги".

"Борт Путіна увійшов у повітряний простір Білорусі", — йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначили, що літак Іл-96ПУ RA-96024, що прямує рейсом RSD771, вилетів з аеропорту "Внуково" об 11 годині за місцевим часом. Наразі борт перебуває над територією Білорусі, його супроводжують винищувачі.

У виданні додали, що борт Путіна готується до посадки в аеропорту Мінська.

Літак Путіна перебуває у повітряному просторі Білорусі

Пізніше з'явилася інформація про те, що літак Володимира Путіна Іл-96ПУ приземлився в аеропорту Мінська о 12:14 за місцевим часом.

Нагадаємо, 31 жовтня вперше після смерті засновника приватної військової компанії Євгена Пригожина його літак приземлився у Гомелі в Білорусі. Один із його літаків прилетів із Санкт-Петербурга, борт Beech C90GTi King Air з реєстраційним номером RA-07893 приземлився в Гомелі об 11:53. Минулого разу літак прилетів до Білорусі 3 серпня, проте вилетів з країни вже через 5 годин та 20 хвилин.

У січні в московському аеропорту "Внуково" розбився вертоліт Мі-8 зі спеціального льотного загону "Росія", який обслуговував перших осіб Російської Федерації, зокрема й Володимира Путіна. За даними росЗМІ, гелікоптер зачепив лопатями землю під час посадки, проте пізніше стало відомо, що борт вдарився об землю хвостовою частиною під час посадки. В результаті чого борт отримав пошкодження рульового гвинта до зльоту.