Десятки доручень: росЗМІ оприлюднили список наказів кураторів для Дар'ї Трепової (фото)

За даними журналістів, підготовка до передачі Владлену Татарському статуетки з вибухівкою тривала близько пів року. За цей час дівчина мала познайомитися з пропагандистом і втертися до нього в довіру.

Російські журналісти стверджують, що Дар'я Трепова, підозрювана у вбивстві російського воєнкора і пропагандиста Владлена Татарського, виконала десятки доручень "українських кураторів". Список цих наказів опублікувало видання Mash 23 листопада.

За даними порталу, Трепова щонайменше пів року готувалася до передачі Татарсокму статуетки з вибухівкою.

Жовтень 2022 року

Список завдань на жовтень Фото: Mash

У публікації йдеться, що перші завдання Трепова отримала в жовтні минулого року. Їй доручили купити п'ять "лівих" сім-карт, завести кібергаманець, а також відвідати захід "Кібер Z фронт" у закладі на Університетській набережній.

Грудень 2022 року

Список завдань на грудень Фото: Mash

За даними російських журналістів, у грудні "куратор" Трепової, відомий як "Гештальт", сказав Треповій отримати книжку Владлена Татарського "Медитація" в пункті прийому СДЕК на вулиці Дибенка.

Крім того, Трепова мала обзавестися вживаним телефоном на місцевому ринку і почати вести Telegram-канал про мистецтво "Осколки святых чудес". Останнє потрібно було для підтримки легенди про те, що дівчина є студенткою академії Рєпіна.

Січень 2023 року

Список завдань на січень Фото: Mash

У перший місяць 2023 року Трепова відвідала Москву, де купила ще одну книжку Владлена Татарського — "Бег". Фото сторінок усіх згаданих книжок дівчина мала надсилати своїм кураторам.

Лютий 2023 року

Список завдань на лютий Фото: Mash

За даними російських журналістів, 10 лютого Трепова відвідала лекцію Владлена Татарського в Омську. Одне із завдань полягало в тому, щоб зробити фото з пропагандистом. Після цього дівчина мала переїхати у квартиру, яку куратори зняли їй у Москві.

Березень 2023 року

Список завдань на березень Фото: Mash

На початку весни Треповій наказали відвідати вечір патріотичної поезії, що відбувся в магазині "Листва". Там же вона мала поспілкуватися з персоналом про можливий продаж її власних листівок, кошти від яких нібито підуть на війну в Україні.

Того ж місяця дівчина отримала підроблене водійське посвідчення та студентський квиток.

Повідомляється, що саме в березні Треповій передали на збереження статуетку, начинену гексогеном. Незабаром вона відвідала ще одну лекцію Татарського. Її завданням було втертися в довіру до пропагандиста.

Квітень 2023 року

Список завдань на квітень Фото: Mash

У квітні Трепова приїхала з Санкт-Петербурга і зупинилася у квартирі, поруч із кафе, в якому мала відбутися чергова лекція Татарського. Перед заходом їй наказали відвідати салон краси для створення "ефектного образу".

Перед лекцією дівчина мала зняти запобіжник із СВУ на статуетці, а також встановити програму "Батьківський контроль" для дистанційного відстеження ситуації кураторами. Після прибуття на захід, дівчина мала вручити статуетку Татарському.

Російські журналісти стверджують, що за виконання завдань Треповій пообіцяли високооплачувану роботу журналіста в Києві.

Нагадаємо, за даними росЗМІ від 20 листопада, Дар'я Трепова планувала здійснити теракт у Москві, маючи намір подарувати жертві статуетку на березневій лекції в Російському новому університеті. Куратори нібито зуміли переконати терористку відмовитися від цього наміру

Раніше, 2 травня, Дар'я Трепова заявила, що шкодує про те, що трапилося, і молиться за здоров'я постраждалих. Вона також повідомила про намір організувати збір коштів на допомогу жертвам трагедії.