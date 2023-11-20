"Куратор відрадив": Дар'я Трепова хотіла вбити військкора Татарського ще в березні, — росЗМІ

За версією російського слідства, українські куратори вважали, що дівчина недостатньою мірою увійшла в довіру до пропагандиста. Тому в березні вона подарувала йому листівки, щоб Татарський упізнав її в фатальний день.

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26-річна Дар'я Трепова, обвинувачена у вбивстві російського військкора Владлена Татарського (Максима Фоміна), планувала здійснити теракт у Москві, маючи намір подарувати жертві статуетку на березневій лекції в Російському новому університеті. Куратори нібито зуміли переконати терористку відмовитися від цього наміру. Про це пише російське медіа Mash із посиланням на дані слідства.

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Убивство пропагандиста Татарського: Дар'ю Трепову завербував журналіст, — росЗМІ

З матеріалів справи видно, що спочатку Трепова планувала подарувати золотий бюст Татарському на зустрічі в університеті в Москві 28 березня. Для цього вона придбала чорний тренч і чорні штани, куплені на гроші, які їй нібито вислали куратори з України.

"Своїй подрузі Дарина прямим текстом говорила, що Владлена Татарського (справжнє ім'я Максим Фомін) мають убити", — стверджують російські журналісти.

Однак її "куратор", "Гештальт", в останню мить відрадив дівчину від цього кроку, стверджуючи, що ще не настав час для цього подарунка. Трепова наполягала на зворотному, що нібито призвело до конфлікту з головним "організатором".

"Судячи з усього, обережність "Гештальта" була обґрунтована недостатнім рівнем впровадження в довіру до Татарського", — ідеться в публікації.

Затримання Дар'ї Трепової 3 квітня 2023 року Фото: 112

Трепова, проте, відвідала захід у Російському новому університеті, познайомилася з військкором і вручила йому листівки патріотичної тематики, нібито зроблені нею самою. Представивши себе як студентку петербурзької академії імені Рєпіна на ім'я Анастасія, вона успішно підтримувала легенду. Вона мала підроблені документи, що дозволило їй переконливо представитися.

"До того моменту у неї вже були виготовлені підроблені права і студентський квиток. Зокрема завдяки цій зустрічі за п'ять днів у Петербурзі Дар'я Трепова здійснить теракт — Максим впізнає "Настю", — пишуть російські журналісти.

Стверджується, що бюст, наповнений гексогеном, і букет із квітами нібито відправив громадянин України Юрій Денисов, який перебуває в розшуку. Цей подарунок був замаскований як привітання з Міжнародним жіночим днем.

Нагадаємо, 2 квітня в Санкт-Петербурзі в кафе "Street food bar" стався вибух, унаслідок якого загинув російський військкор і пропагандист Владлен Татарський. За даними росЗМІ, кафе належить власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Наступного дня, 3 квітня, у Росії затримали підозрювану в убивстві Татарського Дар'ю Трепову. Дівчина прийшла на захід і вручила Татарському статуетку, яка потім вибухнула.