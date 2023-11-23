Можуть нести до 25 кг вибухівки: окупований Крим атакували БПЛА Mugin 5, — ЗМІ

За даними журналістів, один дрон нібито знищили на західному мисі Тарханкут, а інші впали біля об'єктів інфраструктури.

В окупованому Криму окупанти помітили кілька безпілотників ЗСУ літакового типу, які летіли атакувати півострів. Про це повідомляє російське видання Mash.

"Чотири безпілотники ЗСУ літакового типу атакували Крим. Імовірно, усі були моделі Mugin 5 pro китайського виробництва, які засікли напередодні на півострові", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один БпЛА знищили на західному мисі Тарханкут. Ще два нібито впали у селищі Чорноморське, один із них поряд із житловим будинком. Останній впав за сто метрів від СНТ "Кіпаріс" Чорноморського району.

Традиційно повідомляється про відсутність жертв та руйнувань.

"Такі дрони можуть літати по 7 годин та нести на собі до 25 кг вибухівки. Дальність – близько 800 кілометрів. Середня швидкість — 120 км/год. Кожен коштує близько $11 тисяч", — пише Mash про виявлені дрони.

На момент публікації окупаційна адміністрація Криму офіційно не коментувала інформацію щодо атаки БПЛА

Нагадаємо, що в Росії після удару українського БпЛА помер пропагандист РФ Борис Максудов. Він працював у зоні так званої "СВО" від перших днів і неодноразово був у Донецьку, де фільмував "воєнні злочини київського режиму".

Раніше повідомлялося, що над Чорним морем збили унікальний ворожий БПЛА Mohajer-6. Дрон може нести бомби і ракети і досягати швидкості 200 км/год.