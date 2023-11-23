Оборона ЗСУ в Авдіївці не дозволяє ворогу досягти своїх цілей, — Братчук (відео)

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", захоплення Авдіївки є політичним рішенням Кремля. Однак Сили оборони стримують противника на цьому напрямку.

Збройні сили Російської Федерації не полишають спроб захопити місто Авдіївка Донецької області. Цей великий оборонний вузол наші Сили оборони продовжують утримувати. Про це 23 листопада розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він наголосив, що за оцінками фахівців, щонайменше близько 50% Авдіївки зруйновано і просто не існує.

"Що стосується планів ворога, то я завжди говорю про те, що це (захоплення Авдіївки — ред.) політичне рішення. Передовсім, це великий оборонний вузол для Сил оборони України. Його утримування триває", — заявив Сергій Братчук.

За його словами, на Авдіївському напрямку ворог має максимальне на сьогодні зосередження сил і засобів, однак тактичні просування противника є несуттєвими.

Речник підкреслив, що Збройні сили України на сьогодні збудували серйозні оборонні рубежі на цьому напрямку. В штурмах ворог використовує велику кількість особового складу і техніки.

"Так, у них є серйозна перевага в кількості. Проте грамотно побудована оборона з нашого боку не дає можливості ворогу ініціативу, яку він проявляє, реалізувати повною мірою. Тому всі свої завдання, які вони намічали на певні терміни, виконати не можуть. Я сподіваюся, що найближчим часом виконати і не зможуть", — зазначив Братчук.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 23 листопада 2023 року, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Авдіївку Донецької області, але Сили оборони завдають ворогу значних втрат. Наступальні дії ЗС РФ східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області успіху не мали. Сили оборони відбили 30 ворожих атак.

Лінія фронту станом на 23:55 22 листопада 2023 року Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що незабаром у РФ відбудуться президентські вибори. Володимир Путін має намір зробити акцент своєї кампанії не на війні в Україні, а на нібито стражданнях Заходу й успіхах Росії, попри санкції. "Для атак може бути обрана або Авдіївка, або Куп'янськ Вузловий, щоб показати росіянам, що їхня "спеціальна військова операція" йде за планом", — пояснив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.