На сході України ЗС РФ використовують по 40-50 дронів різних типів за добу, — ЗСУ (відео)

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, окупанти застосовують FPV та "Ланцети". Однак не можна сказати, що ЗС РФ мають перевагу в цій сфері над Силами оборони України.

У районі Бахмута ворог застосував 42 дрони-камікадзе по українських позиціях за добу і 18 безпілотників — на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це 23 листопада розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Навколо Бахмута кількість дронів-камікадзе була досить великою – 42 були застосовані по українських оборонцях в районі Бахмута, артилерія не замовкала цілу добу. 486 обстрілів. Це все відбувалося в районі Кліщіївки та Андріївки", — повідомив Володимир Фітьо.

Зокрема, окупанти застосовують FPV та "Ланцети". Водночас за його словами, не можна сказати, що ворог має перевагу в цій сфері над Силами оборони України.

Наші Сили оборони знищили 164 російських окупантів та 17 одиниць військової техніки, включно з одним танком.

"Бачимо, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається досить напруженою, але контрольованою", — зазначив речник.

На Лимансько-Куп'янському напрямку за добу ЗС РФ випустили 18 дронів-камікадзе. Також на Куп'янському напрямку противник завдав 10 авіаударів.

За інформацією речника, противник намагався витіснити наші підрозділи в районі Кліщіївки, але стратегічних успіхів не мав. Росіяни перегрупували велику кількість людського ресурсу, також техніку не шкодують.

"Ворог здійснив 602 обстріли. Це досить велика кількість", — наголосив Фітьо.

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Крім того, 23 листопада повідомлялося, що оборона ЗСУ в Авдіївці не дозволяє ворогу досягти своїх цілей. Однак Сили оборони стримують противника на цьому напрямку.