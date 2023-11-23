Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників: що відомо

За даними представника МЗС Катару Маджеда аль-Ансарі, про припинення бойових дій буде оголошено вранці п'ятниці. Звільнення полонених відбудеться лише після обіду.

Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей, які передбачають звільнення заручників і припинення вогню. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, передає The Times of Israel 23 листопада.

Зазначається, що режим тимчасового перемир'я набуде чинності о 7 годині ранку 24 листопада. 13 ізраїльських заручників будуть відпущені лише о 16:00 того ж дня.

Представник МЗС Катару вже отримав список цивільних осіб, які будуть відпущені бойовиками ХАМАСу. Загалом попередньо таких буде чотири групи.

Щодо заручників із інших країн, яких також утримує терористичне угруповання, інформації немає. Маджед аль-Ансарі заявив, що "пріоритетом було звільнення жінок і дітей". Також ішлося про майбутнє розширення перемир'я за рахунок звільнення більшої кількості заручників.

Кінцева мета в тому, зазначають у катарському МЗС, щоб пауза в бойових діях у підсумку закінчилася "тривалим перемир'ям". Скільки триватиме припинення вогню цього разу, поки що немає інформації.

Інформація про ймовірне звільнення заручників з'явилася ще 22 листопада. Тоді зазначалося, що Ізраїль погодився на угоду з ХАМАСом для звільнення заручників. Журналісти стверджували, що режим перемир'я триватиме кілька днів, а кожна доба припинення вогню нібито означатиме звільнення ще 10 заручників.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що напередодні перемир'я ЦАХАЛ продовжує битися в Газі. За інформацією журналістів, Армія оборони Ізраїлю ясно дала зрозуміти, що військові продовжують діяти в секторі та завдають ударів по інфраструктурі угруповання ХАМАС.