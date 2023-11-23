"Не зрозуміло за що": окупант розповів про злочини ЗС РФ в Україні (відео)

У розмові, перехопленій ГУР, російський військовий зазначив, що армія РФ просто знищує українські міста, залишаючи мирних жителів без даху над головою.

Військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації визнав, що громадяни України вороже налаштовані щодо окупаційних військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, яке опублікувало запис телефонної розмови окупантів.

На оприлюдненому відео голос, який, імовірно, належить російському солдату, скаржиться на погіршення настрою після перегляду відео українських військовослужбовців у додатку TikTok.

За словами окупанта, він побачив, як українці наступають у посадках і називають російських військових орками. Росіянин зазначив, що дивиться подібні відеоролики вже три дні.

"Так що найцікавіше, прикинь, весь народ, розумієш, він проти нас, ну ось ті цивільні. Просто війна тупо не зрозуміло за що", — каже голос.

Окупант також згадав про те, що російські війська в Україні займаються знищенням будинків, залишаючи без житла мирних жителів. Він підкреслив, що українці злі на російських загарбників.

Перехоплення розмови окупантів

Нагадаємо, 23 листопада начальник штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний розповів, що російські окупанти примушують свою ж піхоту пересуватися замінованими полями і навіть мінують відходи солдатам РФ, щоб ті не відступали.

Раніше, 19 листопада, ГУР МО опублікувало перехоплення телефонної розмови, в якій російський солдат скаржиться на значні втрати на Авдіївському напрямку. За словами окупанта, у Ростові-на-Дону поранених уже доводиться розміщувати в цивільних лікарнях, а деякі сплять на підлозі в коридорі.