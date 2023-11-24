"Щонайменше два місяці боїв": перемир'я в Секторі Гази буде коротким, — Міноборони Ізраїлю

За словами міністра оборони Йоава Галланта, продовжувати бойові дії необхідно, щоб звільнити всіх заручників.

Перемир'я в Секторі Гази буде коротким, а військові дії триватимуть ще щонайменше два місяці. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, пише ізраїльська газета Haaretz.

"Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще не менше двох місяців боїв", — сказав чиновник.

Галлант зазначив, що продовжувати бойові дії необхідно, щоб звільнити всіх заручників. Міністр упевнений, що терористична організація ХАМАС насправді не відпустить їх без тиску.

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС: що відомо

Нагадаємо, що 23 листопада повідомлялося, що Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей, які передбачають звільнення заручників і припинення вогню. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансар. Представник МЗС Катару отримав список цивільних осіб, які будуть відпущені бойовиками ХАМАС. Загалом, попередньо, таких буде чотири групи.

Також голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, як війна на Близькому Сході вплине на ціни в Україні. У Верховній Раді вважають, що українцям не варто очікувати сильного підвищення цін на товари через війну на Близькому Сході та подорожчання нафти.