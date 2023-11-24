Жителі Чехії та Словаччини готують "подарунок для Путіна": за тиждень зібрали 400 тисяч євро

Західні друзі вирішили придбати для воєнної розвідки України гелікоптер Black Hawk вартістю близько €4,3 млн. В авіапарку ГУР МО України вже є один такий гелікоптер, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання.

Жителі Словаччини та Чехії оголосили збір коштів на придбання гелікоптера Black Hawk для воїнів ГУР МО. За тиждень вони зібрали €400 000. Про це повідомляє ГУР Міноборони України в своєму телеграм-каналі.

Так, чеська ініціатива "подарунок для Путіна" оголосила збір на закупівлю гелікоптера Black Hawk для бійців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За перший тиждень небайдужі чехи та словаки задонатили на вертоліт понад 400 000 євро. Його загальна вартість складає близько 4,3 мільйона євро.

Гелкоптер, який продають, вже оглянули авіаційні експерти― він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання.

Щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам.

В ГУР зазначили, що вже мають у своєму розпорядженні Black Hawk. Він виконує бойові та спеціальні завдання, а також здійснює евакуацію поранених.

Раніше у межах ініціативи "подарунок для Путіна" чеські друзі придбали для ЗСУ 15 комплексів ППО Viktor, танк Т-72 та РСЗВ RM-70 на загальну вартість у 2,3 млн доларів.

"Висловлюємо вдячність нашим друзям з Чехії та Словаччини, усім громадянам європейських держав, які допомагають відбивати терористичну навалу з Москви, захищати Україну і всю об'єднану Європу від режиму російських воєнних злочинців", — подякували за допомогу у ГУР.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони України здійснило кіберспецоперацію щодо "Росавіації" і виявило великі проблеми в цій сфері через санкції.

Раніше повідомлялося, що голова Служби зовнішньої розвідки України описав плани Путіна щодо війни. Президент РФ вважає, що повернути Україну та інші нібито "історичні російські землі" можна лише в межах глобального перерозподілу світу, на що піде від 10 до 15 років.