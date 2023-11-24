Норвегія разом з Німеччиною розробляє нову "Супер ракету" наступного покоління

Нова ударна ракета під назвою SuperSonic Strike Missile має доповнити протикорабельну ракету NSM з дальністю ураження до 185 км.

Норвезькій уряд анонсував початок спільної розробки понадзвукової ракети наступного покоління у співпраці з Німеччиною. Про це повідомляє пресслужба Kongsberg Defense & Aerospace.

Після успішного завершення розробки морської ударної ракети NSM (Naval Strike Missile), компанія Kongsberg візьме на себе роль провідного розробника нової ударної ракети, яка буде доповнювати NSM. Назва нового боєприпасу буде SuperSonic Strike Missile або 3SM Tyrfing. Її готовність очікується до 2035 року.

"Розробка норвезьких ракет є історією успіху. Норвезька оборонна промисловість з Kongsberg на передовій має унікальний досвід і виробляє ракети світового класу. Проєкт продовжуватиме розширювати цей стратегічно важливий досвід, щоб ми могли продовжувати розробляти ракети, які будуть привабливими для інших країн НАТО та близьких союзників", – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Ракети планують розгорнути на кораблях Військово-морських сил Німеччини та Норвегії. Ймовірно, 3SM буде мати радіус дії понад 200 км, що вище за попередню NSM. Також для розробки ракети Kongsberg планує залучити досвіт та технології, які він отримав під час створення Naval Strike Missile.

Зазначається, що NSM вже стоїть на озброєні 13 країн. Уряд пропонує спочатку завершити першу фазу розробки, щоб потім повернутись до парламенту з рекомендацією продовжувати розробку.

Нагадаємо, в червні ЗМІ писали, що Польща може передати Україні протикорабельні ракети NSM.

Армія США планує доповнити дивізіони HIMARS безпілотними комплексами NMESIS з ракетами NSM.