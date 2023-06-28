Захист 200 км зони: Україна може отримати від Польщі протикорабельні ракети NSM, — ЗМІ

Якщо польська та українська сторони досягнуть угоди, то до ракет класу "повітря-земля" Storm Shadow/Scalp EG Київ отримає у своє розпорядження ще одну європейську ракетну систему великої дальності, тільки вже наземного базування.

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Польща веде попередні переговори з Україною про постачання елементів польської системи Берегової ракетної ескадри (NDR), призначеної для придушення надводних кораблів противника, а також захисту основних військово-морських баз ВМФ і берегових комунікацій. Якщо сторони дійдуть згоди, Україна отримає ракети NSM (Naval Strike Missile) від норвезької компанії Kongsberg, здатні вражати кораблі, а також наземні цілі на відстані понад 200 км. Про це 28 червня з посиланням на свої джерела повідомило польське видання Defence 24.

Оглядачі пишуть, що наразі розглядається можливість придбання Києвом наявних елементів польської системи, можливо, навіть однієї повної ескадрильї. Поставка може бути реалізована за рахунок власних коштів або коштів ЄС.

Повідомляється, що польська армія має дві повні системи Берегової ракетної ескадри NDR. Кожна з них складається з двох батарей, трьох пускових установок із чотирма ракетами в кожній і допоміжних машин управління та контролю вогню в кожній. Туди ж входять машини управління батареями та ескадрильями, мобільні центри зв'язку, радари виявлення і супроводу цілей виробництва PIT-RADWAR і машини матеріально-технічного забезпечення.

Радіолокаційна станція TRS-15C

"Таким чином, можна припустити, що після постачання британсько-французьких ракет класу "повітря-земля" Storm Shadow/Scalp EG Київ отримає у своє розпорядження ще одну європейську ракетну систему великої дальності, тільки наземного базування", — зазначили автори публікації.

Озброєння систем NDR

Основним озброєнням системи NDR є норвезька протикорабельна ракета — NSM. Вона виконана за стандартною аеродинамічною схемою, обладнана чотирма кермами в хвостовій частині корпусу, а також має крило, що розкривається в центрі.

Ракету NSM важко виявити, при цьому вона має невеликі розміри при загальній вазі в 400 кг і масою бойової частини в 125 кг.

Ракета NSM

Система управління ракети дає їй змогу рухатися за заздалегідь запрограмованою, складною траєкторією, обходити ППО противника, а також обходити перепони і рельєфи місцевості. Крім системи навігації GPS ракета має підсистему коригування за рельєфом місцевості TERCOM. Принцип роботи цієї підсистеми ґрунтується на зіставленнях рельєфу місцевості того району, де перебуває ракета, з еталонними мапами місцевості на всій протяжності маршруту її польоту, закладеними в пам'ять систем управління на борту.

ТТХ ракети NSM

Раніше Фокус зібрав інформацію про крилату ракету повітряного базування TAURUS KEPD 350, яка є прямим конкурентом британських Storm Shadow, наданих Україні. За допомогою цього озброєння ЗСУ зможе ефективно вражати ключові об'єкти росіян, включно з мостами, аеродромами, засобами ППО тощо.