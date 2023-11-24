ЗСУ підірвали речовий склад ЗС РФ у Запорізькій області разом із окупантами, — журналіст (відео)

Окупанти розмістили склад в одній із місцевих адмінбудівель. Після того, як туди завезли посилки, стався приліт.

У Запорізькій області в окупантів поменшало речових складів. Один із них злетів у повітря в Тарасівці у Запорізькій області. Про це повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський.

"Окупант скаржиться, що внаслідок точного удару ЗСУ в Запорізькій області було знищено речовий склад ЗС РФ. Військові, які перебували там, також загинули", — написав він.

На підтвердження своїх слів він оприлюднив два відео. На одному російський волонтер розповідає про приліт у будівлю, на іншому — те, що залишилося від складу окупантів.

"Склад у Тарасівці — будинок із білими колонами, на жаль, підірвали. Якщо хтось не встиг отримати свої посилки, вибачте. Ми, що могли, робили, привезли, передали. Хлопці, які перебували в складі, загинули. Бо вони там зачинені були всередині. Вчора привезли, вчора поїхали, а сьогодні він уже підірвався", — жаліється росіянин.

На кадрах видно, що від складу фактично вціліли лише колони.

Нагадаємо, що на Херсонщині в селі Тарасівка ЗСУ провели операцію "каміння з неба" та знищили ангар окупантів на місцевому аеродромі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили "відволікальну" колону окупантів на Херсонщині. В неї поцілили з "хаймарсів".