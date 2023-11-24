Окупанти під Авдіївкою знайшли "вундер-ракету" і насмішили військових експертів (відео)

Російські загарбники оглянули боєприпас, не змогли прочитати написи російською, тож приписали його до бракованого "натівського".

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В районі Авдіївки, де зараз тривають запеклі бої, окупантів налякав невідомий боєприпас, на який вони зненацька наткнулись. Загарбники провели ретельний експерт-аналіз знайденого і зробили висновки, що "натівська" зброя схибила. Про цей випадок розповів військовий оглядач, аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Два тіла РОВ (російських окупаційних військ — ред.) в районі Авдіївки знайшли в полі якусь ракету, що не розірвалася, і зі знанням справи заявили, що це якась західна "вундервафля". Ну, оскільки вони побачили на її корпусі англійські написи. Не знаю де ці "знавці" побачили на корпусі англійські літери, при цьому не побачивши маркування кирилицею "КБ" і "3Д" , але їх вундер-ракетою виявився реактивний снаряд МО .1.01.04М для ТОС-1А "Сонлцепек", — пояснив Олександр Коваленко.

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На кадрах два окупанти розглядають снаряд і метикують, що то таке може бути, і хто виробник та вираховують у кроках його довжину.

"Ідемо собі нікого не чіпаємо, а тут ось така лежить "блямба", яка не розірвалася. Три з чимось метри. В неї не розкрилися пластини. Щось тут написано — "по-англіцки" — мова рабів", — розмірковує окупант.

Між тим увагу військового експерта в цій історії привернув інший факт — це перший знятий на відео МО.1.01.04М, який не спрацював.

"Другий момент це те, що цей снаряд 2023 року випуску, тобто для "Солнцепеков" женуть снаряди буквально з конвеєра. Ну і третій — це падіння снаряда фактично на голови самих окупантів, що обумовлено вкрай обмеженою дальністю польоту МО.1.01.04М і граничною близькістю позицій сторін", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що російські окупанти розпочали вже третю хвилю наступу на місто Авдіївка на Донеччині. Вони штурмують безперервно з багатьох напрямків.

Раніше повідомлялося, що на Таврійському напрямку за останню добу Сили оборони нищили ЗРК "Бук" та майже 700 росіян.