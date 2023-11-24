"Такого не можна робити": ЗС РФ обстріляли Чорнобаївку після анонсу похорону військового, — ОВА

За словами спікера адміністрації Олександра Толоконнікова, не можна остаточно стверджувати, що причиною російської атаки стала публікація сільради, однак такий варіант не виключений.

Збройні сили Російської Федерації могли завдати удару по селу Чорнобаївка в Херсонській області у зв'язку з анонсом похорону військовослужбовця місцевою сільською радою. Про це сказав спікер Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі "Радіо Свобода" від 24 листопада.

Як зазначає Олександр Толоконніков, 23 листопада голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін звернувся до правоохоронців щодо публікації сільради, а також доручив розслідувати цей випадок голові Херсонського району Михайлу Лінецькому.

"Наступного дня, як підтвердження того, що такого не можна робити, був обстріл Чорнобаївки", — зазначив Толоконніков.

Олександр Толоконніков про обстріл Чорнобаївки (01:33)

За словами Толоконнікова, всі дані про інцидент передано в правоохоронні органи, повідомлено співробітників прокуратури та СБУ. Водночас спікер наголосив, що не можна остаточно стверджувати, що причиною атаки стала публікація сільради, однак такий варіант не виключений.

"Сам обстріл був не по тому місцю, де саме планувався захід. Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно", — сказав Толоконніков.

Нагадаємо, 23 листопада Збройні сили Російської Федерації здійснили масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. За слова глави Офісу Президента Андрія Єрмака, обстріл вівся касетними боєприпасами.

Раніше. 21 листопада, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти скинули на Херсонську область 25 керованих авіабомб за півтори години. Під удар потрапили населені пункти Бериславського та Каховського районів.