У Херсоні через черговий обстріл РФ постраждали двоє дітей, — ОВА

За інформацією голови ОВА Олександра Прокудіна, в результаті обстрілу постраждали 15-річний хлопчик та його 11-річна сестра. Дітей оперативно доставили у лікарню.

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Збройні сили Російської Федерації 23 листопада в черговий раз обстріляли місто Херсон. В результаті цього постраждали дві дитини. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

За його даними, в результаті обстрілу постраждали 15-річний хлопчик та його 11-річна сестра.

"У старшого – травмована голова, нога і спина, а в молодшої діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес", — повідомив Прокудін.

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За його словами, діти були оперативно доставлені у лікарню. "Зараз діти знаходяться у надійних руках херсонських лікарів. Їм надають всю необхідну медичну допомогу", — розповів голова ОВА.

Обстріли Херсона та області

Збройні сили Російської Федерації 23 листопада влаштували масований обстріл Чорнобаївки Херсонської області. Відомо, що внаслідок обстрілу троє людей загинули, четверо отримали поранення.

Також голова Херсонської ОВА 23 листопада повідомив, що за минулу добу ЗС РФ здійснили 65 обстрілів, випустивши 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів.

У Бериславі Херсонської області сьогодні близько 11:30 росіяни з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що ЗС РФ запустили ракети з літаків тактичної авіації по території Одеської області. За даними керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, під час вечірньої повітряної тривоги росіяни поцілили по припортовій інфраструктурі Одеси.