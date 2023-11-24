"Били по таємному складу спецназу": окупанти назвали втрати внаслідок атаки БпЛА в Джанкої

16 українських безпілотників атакували Крим, з них 3 не вдалося збити, і вони потрапили в польовий табір ЗС РФ та установку С-300, повідомляють у російських соцмережах.

Невідомі безпілотники в Криму атакували в районі Джанкоя базу спецпризначенців в ніч проти 24 листопада. Три з них росіяни не змогли перехопити, через що мають втрати. Про це повідомляють у російському телеграм-каналі "Кремлевская табакерка".

За повідомленням пабліку, українська сторона атакувала півострів 16 безпілотниками, а не 13, як інформували раніше.

"13 ударних дронів знищено засобами ППО та посаджено за допомогою РЕБ. Три, на жаль, не вдалося перехопити", — йдеться в повідомленні.

Паблік також пише, з посиланням на джерела в Міноборони РФ, що Сили оборони намагалися завдати удару по "секретному складу боєприпасів та базі спецпризначенців", які розташовані неподалік Джанкоя.

"До складу жоден дрон не долетів, до бази потрапив один із них. Ще два безпілотники потрапили до польового табору російських військових і в установку С-300 (вона виведена з ладу). Внаслідок атаки загинули 14 військових, поранено 9", — пише "Табакерка".

Також зазначається, що жертв серед "елітних спецпризначенців" могло б бути набагато більше, якби БпЛА досягли своєї мети.

Нагадаємо, що в окупованому Криму окупанти помітили кілька БпЛА ЗСУ літакового типу, які летіли атакувати півострів.

Раніше повідомлялося, що 22 листопада в Севастополі закрили рейд через бухту після атаки БпЛА. Повідомляють також про два вибухи в Чорноморському та низці інших населених пунктів.