Литва посилила ППО України ЗРК NASAMS: Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністеркою Шимоніте

Литва виробляє власні установки РЕБ і кілька з них надала Україні, заявив прем'єр-міністр Шмигаль. Ці установки знадобляться для боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136 ЗС РФ.

Литва надала Україні два ЗРК NASAMS, які вже розгорнуті на території країни. Пристрої ППО почали своє бойове чергування у листопаді 2023 року. Про це 24 листопада заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, зустрічаючи литовську делегацію у Києві. Очільник уряд описав деталі зустрічі у Telegram-каналі.

Зі слів Шмигаля, крім NASAMS, систему оборони України посилили засобами РЕБ, які випускаються у Литві. Вказав, що ці пристрої допомагають ЗСУ боротись з російськими дронами-камікадзе.

Крім пристроїв ППО, литовці надіслали українцям зброю — бронемашини, військову амуніцію, радіолокатори, морські радари. Також розробили трирічний план допомоги, в рамках якого будуть лікувати та реабілітувати поранених, ремонтувати техніку, долучаться до розмінування тощо.

Очільник українського уряду, зустрічаючи делегацію Литви на чолі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте подякував за підтримку України. У своєму дописі політик нагадав. що ця країна надала допомогу на більш як 1 млрд дол.

Системи ППО України — деталі

Зазначимо, ЗРК NASAMS — комплекс ППО, який здатен збивати крилаті ракети, а також літаки та гелікоптери на відстані до 160 км та на висоті до 35 км. Станом на кінець літа Україна мала 15 батарей NASAMS, при чому дві з них — від Литви. Крім того, днями стало відомо, що українську систему ППО незабаром підсилять ще однією установкою Patriot — про це заявили в уряді Німеччини: установка надійде взимку 2023-24 рр.

Між тим станом на серпень 2023 року Україна володіла найрізноманітнішими установками протиповітряної оборони, призначеними для збиття крилатих та балістичних ракет, дронів, повітряних суден ЗС РФ над територією країни та на лінії фронту. На порталі "Слово і Діло" створили інфографіку, на якій видно, що сумарно ЗСУ мали більш як 200 установок різного типу.

Які установки ППО є в України Фото: Слово і Діло

Нагадуємо, 24 листопада речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія на сьогодні зібрала запас з близько 900 ракет, якими може вдарити по Україні. При цьому для осінніх ударів масово використовують не ракети, а дрони-камікадзе: у ЗМІ підрахували, скільки БПЛА запустили ЗС РФ, і скільки збили сили ППО.