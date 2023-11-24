Мобілізація та ротація: Зеленський провів "складне" засідання ставки

Глава держави доручив відомствам присутніх на засіданні найвищого військового керівництва України підготувати комплексні рішення. Заслухали доповіді Рустема Умєрова, Валерія Залужного, Сергія Шаптали та інших.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій розглядалися "складні питання". Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що на засіданні у п’ятницю, 24 листопада, розглянули питання щодо мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації та строковиків.

Окрім того, президент заслухав доповіді таких уповноважених осіб як:

міністра оборони Рустема Умєрова;

головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного;

начальника Генштабу Сергія Шаптали;

міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка;

очільника МВС Ігора Клименка;

міністра закордонних справ Дмитра Кулеби;

директора ДБР Олексія Сухачова;

першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка.

"Доручив їхнім відомствам підготувати комплексні рішення", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 20 листопада Володимир Зеленський сказав, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни. На думку глави держави, Україна не вистоїть без підтримки західних партнерів.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Україна має повне право усунути президента РФ Володимира Путіна, оскільки захищається від збройної агресії. Український лідер вважає, що Кремль не готовий зараз завершувати повномасштабну війну.