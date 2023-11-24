Бійці ЗСУ відкинули окупантів на лівобережжі Дніпра на 2-8 км, – CNN (відео)

За словами військових, російські війська майже цілодобово обстрілюють українські позиції в Херсонській області. Але бійцям ЗСУ вдалося налагодити постачання обладнання на лівий берег.

Український Генштаб заявив про створення плацдарму на лівому березі Херсонської області. Журналісти CNN розкрили деталі операції під час репортажу з місця подій.

Гирло Дніпра стало новим полем битви, де постійно відбуваються бойові дії. За словами бійця Сергія Остапенка, російські війська обстрілюють цілодобово.

"Я не памʼятаю, коли востаннє тиша була довшою за годину", — каже Остапенко, член загону безпілотників "Сини грому".

Він разом з побратимами бере участь в операції з форсування Дніпра, щоб встановити стабільну присутність на лівому березі Дніпра. Річка подекуди сягає півтора кілометра в ширину та є природним оборонним барʼєром для російських військ. Раніше українські війська обмежувались рейдами через річку, але тепер мова йде про створення плацдарму. Одна з цілей — відкинути окупантів від Херсону, щоб вони не могли обстрілювати обласний центр.

"Зараз наші наступають по той бік Дніпра. Це дуже важко, ми докладаємо багато зусиль, щоб це стало можливим і нарощувати наші сили по той бік Дніпра", — каже Остапенко.

Українські військові кажуть, що вони відкинули окупантів на лівому березі Дніпра на 3-8 кілометри. Для цього було встановлено "певне сполучення", які дозволили українським військам транспортувати необхідне обладнання на той берег. В цьому важливу роль відіграють безпілотники: бійці ведуть спостереження, допомагає маскувати позицію бійців ЗСУ. Разом з тим їхня робота є небезпечною, бо окупанти так само застосовують дрони-камікадзе, в тому числі Shahed, ракети, РСЗВ, міномети та танки.

"Противник намагається чинити максимальний опір, це говорить про те, що ми все робимо правильно. Ми створюємо їм багато проблем, і вони намагаються з цим боротися", — підкреслює український оператор БПЛА.

Нагадаємо, 24 листопада в Нацгвардії заявили, що українські військові розширили клин на Запорізькому напрямку.

23 листопада в ISW заявили, що РФ підтвердила присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра.