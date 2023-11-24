Сили оборони закріпилися на лівому березі. Де відбуваються бої і чому рано говорити про прорив

Морські піхотинці змогли закріпитися на лівому березі Дніпра. Ситуація ускладнюється наявністю річки, а також активністю російської авіації. Фокус розібрався, де відбуваються основні бої.

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Українські офіційні особи вперше підтвердили наявність Сил оборони на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Запеклі бої тривають уже кілька тижнів. Фокус розбирався, куди просунулися морпіхи і де зараз тривають основні зіткнення.

Сили оборони форсували Дніпро

Українські військові вже другий місяць ведуть операцію на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Офіційно про наявність Сил оборони в Генштабі не сповіщали. Першим стало повідомлення від глави Офісу президента Андрія Єрмака 14 листопада — він сказав, що попри все, ЗСУ захопили плацдарм на лівому березі.

"Ми рішуче віддані відновленню суверенітету України на всій її міжнародно визнаній території. Незважаючи ні на що, Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра", — заявив глава ОП.

У Генеральному штабі вказують, що бійці ЗСУ продовжують утримувати позиції на лівому березі Дніпра Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Після цього у зведеннях Генерального штабу з'явилася інформація про ситуацію на лівому березі. Раніше обмежувалися фразою: "Ведеться контрбатарейна боротьба". У зведенні за 24 листопада вказувалося, що бійці утримують позиції в окупованій частині Херсонської області.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку українські військові продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", — зазначено у зведенні.

Бої на лівобережжі Дніпра — як і де відбуваються бої

Українські військові стикаються з багатьма складнощами, просуваючись до окупованої частини Херсонської області. Потрібно ворсувати Дніпро за досить низьких температур, крім того, російські окупанти завдають ударів КАБ-500, проти яких зараз немає ефективного рішення. Літаки ворога скидають бомби поза зоною досягнення ППО. При цьому ЗС РФ використовують дрони-камікадзе, щоб намагатися атакувати ЗСУ на різних етапах операції. Також, за даними аналітиків DeepState, російські окупанти перекинули підкріплення для посилення.

"Морська піхота продовжує важкі бої за утримання плацдарму в Кринках. Говорити про якісь звільнені пункти ще рано. Тим більше, к**апи підтягнули резерви. А к**апські КАБи і ФАБи будуть і далі створювати купу проблем, поки не прибудуть довгоочікувані F-16", — резюмує зведення.

Основні бої тривають у прибережній зоні Дніпра Фото: deepstatemap.live

22 листопада у звіті Міноборони Великої Британії вказувалося, що українські військові ведуть бої на лівому березі Дніпра в Херсонській області в районі села Кринки. Бої за масштабами менші, ніж на інших напрямках, проте ситуація для РФ є некомфортною.

Бої характеризуються поєднанням піхоти, артилерії та дронів-камікадзе з боку ЗСУ, а з боку ЗС РФ — великою кількістю скинутих КАБів.

За словами ветерана АТО і екс-командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, зараз на лівий берег уже вдається перекидати військову техніку. До цього все просування відбувалося за рахунок дій піхоти, артилерії і дронів-камікадзе. Говорити про прорив зарано, але робота на цьому напрямку ведеться. У разі прориву ЗСУ зможуть вийти до окупованого Криму, що сильно лякає окупантів. Однак РФ намагається зміцнитися на нових рубежах і займається перекиданням підкріплень.

"Лінії Суровикіна у них там (на лівому березі) немає. Лінію Суровікіна вони будували 9 місяців, а на даний момент стільки часу немає. Тому, якщо ми так часто порівнюємо з Другою світовою, то можна сказати, що наша висадка в Нормандії вже відбулася, а тепер попереду наші Арденни, щоб прорватися на широкий оперативний простір", — заявив Дикий.

У Херсонській ОВА 23 листопада заявили про передачу Силам оборони човнів для висадки на лівобережжі Херсонської області. За останній тиждень воїнам передали 12 катерів для перевезення особового складу та постачання. Один такий катер може перевозити понад 800 кг.

Один такий катер здатний перевезти 800 кг Фото: Херсонська ОВА

Відео із "заходом" українських військових у село на лівому березі Херсонської області — старе

У деяких Телеграм-каналах поширилося відео, на якому українські військові нібито зустрічаються з місцевими жителями на лівому березі Херсонської області. Однак воно було знято на правому березі і йому вже рік. Ситуація на лівобережжі така, що ще зарано говорити про захід у населені пункти або про їхнє звільнення, звертають увагу в DeepState.

Відео, яке поширювали в соцмережах, — застаріле Фото: скриншот

В Інституті вивчення війни з посиланням на російських пропагандистів вказують, що ЗСУ присутні в Кринках, а також атакують у районі н.п. Порім'я, Підстепне і Піщанівка. Аналітик Костянтин Машовець заявив, що є певна активність на захід від Олешок. Російські війська у складі 328 полку ВДВ намагаються контратакувати ЗСУ.