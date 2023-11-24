У Росії безпілотники для армії робитимуть з електронних сигарет, — росЗМІ

Російські ЗМІ пишуть, що в одному із університетів Самари організували акцію із збору електронних сигарет. З них планують виймати деталі та використовувати у безпілотниках.

У Росії придумали нову ініціативу для допомоги армії. Так, самарським студентам пропонують здавати електронні сигарети, з деталей яких робитимуть безпілотники для російської армії. Про це пише видання "Нова газета Європа".

Ініціатива стартувала у Самарському університеті, організував акцію військово-патріотичний клуб "Сокіл". Вони збирають використані електронні сигарети та виймають з них акумулятори і мікросхеми. Повідомляється, що запчастини потрібні для автономної роботи систем скидання, що кріпляться до безпілотників.

Видання пише, що для агітації студенти використовують перероблений радянський плакат із зображенням Віктора Говоркова. Однак замість чарки у руках в нього електронна сигарета. Також студенти додали напис "1 електронна сигарета = 1 скидання коптера на ворога".

Фото: соцмережі

До "акції" закликають долучитися навіть тих студентів, які не курять. Їх просять забирати сигарети у своїх знайомих та зазначають, що це допоможе "у боротьбі із західною технікою". Тим часом, як пише видання, одні студенти жаліються, що нічого не знали про цю акцію, а інші – що не бачили місця, куди можна віддавати використанні електронні сигарети.

Зазначається, що організатори акції займаються збором гуманітарної допомоги для російської армії. Також вони викладають уроки мужності та патріотичної освіти. У рамках цієї акції вони зібрали для російських військових 214 електронних сигарет, 5 акумуляторів, 4 системи нагрівання для стіків і 1 павербанк із функцією бездротової зарядки.

Нагадаємо, у Росії оголосили в розшук керівника проєкту "Ідіть лісом", який допомагає росіянам уникнути мобілізації. Чоловік наразі перебуває за кордоном та каже, що продовжуватиме свою роботу.

Також 22 листопада російські ЗМІ повідомили, як влада РФ боротиметься із мітингами родичів мобілізованих чоловіків. Зазначається, що такі протести погано впливатимуть на передвиборчу кампанію, тому такі протести "гаситимуть" грошима.