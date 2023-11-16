Дрон "Ланцет" отримав нову модифікацію: експерт розповів, як захиститися від БПЛА (відео)

За словами полковника у відставці Петра Черника, Росія намагається не програти у "війні технологій" і постійно вдосконалює зразки наявної зброї. Водночас Україна намагається перешкодити намірам противника і знаходить нові військово-інженерні рішення.

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Достатньо серйозною загрозою назвав нову модифікацію баражуючого російського боєприпасу "Ланцет" військово-політичний експерт, полковник ЗСУ у відставці Петро Черник. Про способи протидії цій зброї РФ він розповів в ефірі "24 каналу".

На його думку, для того, щоб відвернути загрозу від "Ланцетів", найкращим рішенням є комплекси РЕБ.

Останні військові конфлікти, запевняє Петро Черник, можна вважати початком абсолютно нового розділу в історії військової справи. Він пояснює, що наразі маленький безпілотник, вдало запущений по незахищених позиціях противника, може знищувати техніку вартістю в мільйони доларів. Тому, на думку полковника у запасі, перевагу отримують ті, хто має більше засобів ураження та ефективніші системи РЕБ.

"Дійсно, сьогоднішня війна стала справжньою технічною революцією у веденні бойових дій. Виняткову роль у цьому відіграють саме дрони, які протягом останніх місяців винищують до 50% ворожої артилерії", — підкреслив експерт.

Інженерні рішення українських військових

Як запевняють військові аналітики, українські інженери розробили вже принаймні два комплекси РЕБ, що здатні протидіяти "Ланцетам", а також "Шахедам".

Перший із них називається Piranha й здатен зупиняти ворожі БПЛА завдяки створенню захисного куполу із радіусом у 600 метрів, повідомляє Defense Express.

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"Іншим рішенням, яке допоможе зупиняти російські дрони та ракети, є РЕБ "Покрова". Принцип її побудований на технології "підміни" GPS-координат, по яких окупанти запускають свої засоби ураження. Таким чином дрон, потрапляючи в поле дії "Покрови", заплутуватиметься в отриманих даних і не зможе долетіти до цілі", — пояснює військовий експерт Олег Жданов.

Водночас Україна працює і над тим, щоб створити достатню кількість ударних дронів, якими б можна було завдавати ураження в тилу ворога на будь-якій відстані.

"Зокрема, йдеться про українські аналоги "Шахедів", здатних вражати ціль на відстані до 1000 км, та "Ланцетів", що зможуть залітати в тил ворога на відстань 40 км", — запевняють експерти.

Попри санкції — Росія вдосконалює свою зброю

РФ намагається поліпшувати свої засоби ураження на полі бою.

"Наочний приклад цього – покращена версія баражуючого боєприпасу "Ланцет", який Росія нещодавно запустила у виробництво. Раніше його вибухова частина була замалою для того, щоб знищити українську техніку в разі, якщо не відбулося прямого влучання. Тому Сили оборони активно використовували натягнуті на щогли сітки та спеціально зварені металеві ловці для "Ланцетів", — розповідає військовий експерт Петро Черник.

З огляду на це, росіяни вдосконалили цей дрон, завдяки чому покращилася дальність ураження ним, система прицілювання, насамперед в оптиці, та на порядок збільшилось його бойове навантаження.

"3-5 кілограмів вибухівки — це дуже серйозна загроза… В одній ручній протитанковій кумулятивній гранаті може бути до 0,5 кілограма, тож ефект від застосування модернізованого "Ланцету" приблизно дорівнює 6-10 гранатам, кинутим в одну ціль", — пояснив Черник.

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Крім того, за повідомленням "Мілітарного", однієї сітки, аби зупинити "Ланцет", вже недостатньо.

"У нових версіях цієї зброї окупанти додали можливість дистанційного ураження. Тепер "Ланцет" здатен вибухати не лише від влучання в техніку, а й від дистанційного підривника", — підкреслюється у повідомленні.

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Нагадаємо, 9 листопада ЗМІ писали, що "Ланцети" отримали нову боєголовку, тому можуть уражати цілі, які захищені сітками.

Крім того, на початку листопада Фокус анонсував придбання потужної системи РЕБ для боротьби з російськими дронами.

10 листопада фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що безпілотники Shahed російської збірки через нову систему навігації фактично стали небезпечнішими за однойменні іранські дрони. Між БПЛА існує щонайменше чотири вагомі відмінності.

13 листопада повідомлялося, що в Ірані створили нову версію дрона типу Shahed. Зокрема, БПЛА отримав реактивний двигун та оптичну станцію для наведення на ціль. За інформацією експертів, оновлений БПЛА за характеристиками наближається до крилатої ракети, тому зможе атакувати артилерію та важливі цілі.