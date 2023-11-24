Міномет, БМП та танк: 14 бригада показала відео боїв та знищення техніки РФ під час негоди

Українські захисники показали, як із першої спроби влучають у техніку російських загарбників.

Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого ліквідували російську техніку та особовий склад окупантів. Подробиці повідомила преcслужба підрозділу у Facebook.

Українські захисники показали відео, на якому знищують ворожу техніку. Ліквідовано міномет 120-мм калібру. Також можна побачити, як захисники ліквідували БМП із піхотою та танк.

Знищена була й автомобільна техніка. Ліквідовано КАМАЗ та автівку.

"Вдень і вночі Князівські воїни роблять свою роботу: точно, оперативно та ефективно. І ні мороз, ні сніг, ні вітер не стають на заваді нам!" – йдеться у дописі.

Знищення техніки військ РФ

Спецпризначенці 24 листопада повідомили, що ліквідували понад 200 окупантів. Також знищено 5 танків, 25 бойових машин, 7 артилерійських систем і 1 РСЗВ та іншу техніку.

Втратили російські війська 6 одиниць ППО, 26 ворожих БпЛА, 3 системи радіоелектронної боротьби та розвідки та 69 автомобілів. Знищено одну систему відеонагляду "Муром". Завдали українські захисники й значних врат окупантам у боєприпасах. Спецпризначенці ліквідували 67 вогневих позицій та укріплень, шість складів з боєприпасами.

Січеславська бригада 24 листопада показала знищення військ РФ. Українські військові за допомогою безпілотника помітили російську піхоту, бліндаж та УАЗ. Після влучних ударів військові РФ загинули, а техніка вибухнула. Російські окупанти намагаються "вгризтися" в українську землю, зокрема для цього будують бліндажі та маскують військову техніку, проте ворог не зможе сховатися від дронів Січеславських десантників.

Нагадаємо, українські війська, як стало відомо 24 листопада, відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, провів 43 бойових зіткнень і здійснив 762 артобстріли.