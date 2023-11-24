"Жест доброї волі": ЗС РФ готуються до відходу з двох міст на півдні, — експерт (карта)

За словами Романа Свитана, ЗС РФ можуть вивести свої війська з лівобережжя Херсонської області. Спланований відхід військ у заздалегідь підготовлені укріпрайони — це найбільш прийнятний варіант для росіян.

Росіяни готуються до можливого "жесту доброї волі" — відходу з лівого берега Дніпра. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю виданню "Главред".

За словами експерта, такий план в окупантів передбачений давно, судячи з того, що вони побудували лінії оборони з півночі на південь. Таке розташування оборонних споруд має забезпечити прикриття військ, що відступають у бік Кримського півострова.

"Певні дії, передбачені протоколами безпеки, росіяни вже виконують. Наприклад, з Олешок і Токмака вони евакуюють ближче до Криму представників окупаційної влади, колаборантів та їхні родини. Також вивозять архіви. Видно, що заходи відбуваються в рамках заздалегідь узгоджених планів", — розповів Роман Світан.

Карта бойових дій. Олешки. 24 листопада Карта бойових дій. Токмак. 24 листопада

За словами полковника, це може свідчити про те, що росіяни готуються піти з лівобережжя Херсонської області, але чи буде реалізовано цей сценарій, залежить від кількох чинників, один із яких — достатня кількість сил і зброї у ЗСУ.

"Якщо у нас буде вистачати резервів і ми почнемо просування, противник піде. Резервів у РФ уже немає — вони всі вже на фронті і виконують бойові завдання. Виведення будь-якого підрозділу з бою призведе лише до його ослаблення, оскільки в такому разі військові вже не зможуть виконувати свої завдання на іншій ділянці. Це призведе до оголення лінії фронту і стане згубним для противника", — підкреслює Світан.

Військовий експерт також зазначив, що спланований відхід бойових частин на заздалегідь підготовлені оборонні позиції — це найбільш прийнятний варіант для росіян.

"Вони можуть відійти на підготовлені позиції третьої лінії оборони, яка проходить від Скадовська до Нової Каховки. Крім того, у них є ще один рубіж поблизу переходів до Криму — біля Перекопу і Чонгара. Там російські війська теж побудували серйозну лінію оборони. А якщо вони вирішать піти ще й із Запорізького фронту, вже готова лінія оборони з Донецька до Маріуполя за лінією Донецьк-Волноваха-Маріуполь. Це аналог лінії Суровікіна, яку росіяни спорудили від позицій на Запоріжжі до Донецька", — пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, ЗСУ майже в Олешках і планують прорвати оборону ЗС РФ. Згідно зі звітом аналітиків ISW, бійцям ЗСУ залишилося пройти близько 4-5 км до окупованих Олешок на лівому березі Дніпра. Побоюючись цього, росіяни перекинули на південь людей із резерву.

Раніше Фокус писав, що в окупованому Токмаку ворог захоплює житло з опаленням для розселення ЗС РФ. За даними українського підпілля, місцеві комунальники надають списки тих квартир, де власники не проживають, але самі квартири мають опалення. Саме в таке житло заселяють особовий склад ворога.