"Подолаємо стереотип": більше жінок командуватиме ротами на передовій, — Міноборони

За словами держсекретаря Міністерства оборони Людмили Дараган, станом на жовтень 2023 року в лавах ЗСУ воює понад 62 тисячі жінок, що становить 7% від загальної чисельності.

Міноборони планує збільшити кількість жінок, які командують ротами на передовій. Про це заявила держсекретар Міністерства оборони Людмила Дараган на Українському жіночому конгресі, передає видання Укрінформ.

За її словами, в Україні "досить прогресивне законодавство", але на місцях продовжують діяти гендерні стереотипи.

"У нас сьогодні певний перекіс. Є багато жінок на посадах фінансисток, працівниць кадрових підрозділів, юристок, але ми фактично не маємо жінок на посадах командирів хоча б рівня роти. І це не залежить від професійності, фаховості, фаховості чи особистісних якостей. На жаль, поки що це питання виключно стереотипів. Ми вже пройшли стереотип про те, що жінка не може воювати. Тепер потрібно подолати стереотип "жінка не може командувати", — наголосила Дараган.

Вона також навела свіжу статистику щодо кількості жінок у лавах ЗСУ. Станом на жовтень 2023 року це понад 62 тисячі, що становить 7% від загальної чисельності.

З них 43,5 тисячі — військовослужбовці, а 18,6 тисячі — це цивільний персонал. 7,7 тисячі жінок — офіцери; 11,7 тисячі — сержантський склад, 22,7 тисячі — солдати. При цьому в районі бойових дій перебувають близько 5 тисяч жінок зі складу ЗСУ.

Нагадаємо, що начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що зараз в Україні не мобілізують жінок.

Раніше юрист LCF Law Group Володимир Романчук повідомив, що вручення повістки має відбуватися лише під час особистої зустрічі. Тоді як випадки, коли прохання з'явитися до ТЦК були передані через родичів, електронною поштою, дзвінками чи SMS-повідомленнями — не є офіційним викликом.