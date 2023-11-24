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"Для мотивації": Зеленський назвав перемоги, які необхідні Україні найближчим часом (відео)

Анастасія Ковальова
Зеленський назвав три перемоги, які необхідні Україні найближчим часом

За словами президента України Володимира Зеленського, важливими аспектами для спільної перемоги у війні є ухвалення Конгресом США рішення про надання допомоги Україні, підтримка з боку Європейського Союзу та відкриття діалогу про майбутнє членство України в ЄС.

Україні потрібні три ключові перемоги, здатні підтримувати її мотивацію до протистояння Росії. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Згідно зі словами Зеленського, першим важливим досягненням буде ухвалення Конгресом США рішення про надання допомоги Україні.

"Перша — з Конгресом це виклик це не просто, не все від нас залежить. Але Україна має робити все від неї залежне, щоб допомога була", — каже президент.

Другим значущим успіхом буде підтримка з боку Європейського Союзу, особливо в контексті надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

"Не всі в ЄС сьогодні готові підтримати цей пакет. Наш обов'язок зробити все, щоб вони підтримали цей пакет", — зазначив Зеленський.

І третя перемога — це відкриття діалогу про майбутнє членство України в ЄС.

"Це мотиваційний крок для нас, для тих, хто працює, хто навчається, і для тих, хто має щодня мотивуватися різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою. Я вважаю, що сьогодні ці три речі є важливими і найближчим часом ми маємо добитися результату" , — наголосив він.

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Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що Латвія конфіскувала 20 автомобілів у нетверезих водіїв і безоплатно передасть Україні. Загальна вартість транспортних засобів, які відправлять переважно для медичних установ, становить близько 56 тис. євро.