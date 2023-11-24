Під заставу в 25 млн: ексглава Держспецзв'язку Щиголь вийшов із СІЗО

За інформацією журналіста, підозрювані колишній глава Держспецзв'язку Щиголь і забудовник Копістира, які вийшли з-під варти під заставу, мають здати паспорти, носити електронний браслет і виконувати низку інших обов'язків.

Колишній глава Держспецзв'язку Юрій Щиголь вийшов з-під варти через день після обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляє журналіст Олег Новіков у своєму телеграм-каналі.

Як стало відомо, за Щиголя внесли 25 мільйонів гривень застави, хоча, як раніше оголошувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ), колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя взяли під варту з альтернативою застави в 50 мільйонів гривень. При цьому прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пояснив такий розмір застави доходами Щиголя, які нібито дають йому змогу її внести, а саме: останніми роками матеріальні статки Юрія Щиголя покращилися на 4,5 мільйона гривень.

"Хто вніс ці грошові кошти, невідомо. На нього (Щиголя. — Ред.) поклали низку обов'язків: здати паспорти, носити електронний браслет тощо", — уточнюється в повідомленні.

Скандал із Держспецзв'язком: що відомо

Нагадаємо, що засідання з обрання колишньому керівнику Держспецзв'язку запобіжного заходу відбулося в четвер, 23 листопада. НАБУ і САП просили заарештувати Щиголя з альтернативою 50,23 мільйона гривень, однак суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою у вигляді застави.

Ексглаву Держспецзв'язку Юрія Щиголя, а також його заступника Віктора Жору підозрюють у заволодінні державними коштами в сумі понад 62 мільйони гривень. За версією слідства, 2020 року власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Раніше прокурор САП заявив, що у Щиголя знайшли криптовалюти на 1,5 мільйона доларів. Сам підозрюваний повідомив, що цей криптогаманець начебто ніяк не пов'язаний із ним і ще пів року тому під час обшуків НАБУ не знало про нього, а раптом після підозри він з'явився.

Сергій Копістира: ще 100 млн застави

Крім того, у п'ятницю, 24 листопада, також вийшов з-під варти забудовник Сергій Копістира, фактичний власник групи компаній "KSM-GROUP". Його затримали за спробу підкупити міністра інфраструктури Олександра Кубракова, якому нібито запропонував понад 5200 квадратних метрів нерухомості в побудованих його компаніями новобудовах столиці орієнтовною вартістю в 170 мільйонів гривень.

Суд призначив альтернативу перебуванню під вартою у вигляді внесення застави в сумі 100 мільйонів гривень, прокурор просив про заставу в 199,9 мільйона гривень.

Центр протидії корупції вказує, що в разі внесення застави Копістира має дотримуватися певних обов'язків, у тому числі утриматися від спілкування зі свідками та іншою підозрюваною у справі, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Інкримінована затриманому стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У вівторок, 21 листопада, нардепу від партії "Слуга народу", члену комітету ВР з антикорупційної політики Андрію Одарченку слідчі НАБУ вручили підозру. Згідно з матеріалами слідства, Одарченка підозрюють у спробі підкупу голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма.