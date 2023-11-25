Данія збільшить витрати на допомогу Україні, щоб досягти показника витрат для НАТО, — ЗМІ

За словами журналістів, Копенгаген збільшить військове фінансування Фонду України на 2,3 мільярда крон (340 мільйонів доларів США) у 2023 році.

Переважна більшість у Парламенті Данії погодилася збільшити фінансування військової допомоги Україні на найближчі роки. Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що Данія таким чином хоче досягти цільового показника витрат оборонного блоку НАТО до 2030 року.

За словами журналістів, Копенгаген збільшить військове фінансування Фонду України на 2,3 мільярда крон (340 мільйонів доларів США) у 2023 році, а потім — на 23,5 мільярда крон у період 2025-2027 років.

Видання пише, що разом з іншими асигнуваннями фінансування та нещодавно запропонованими ініціативами Данія зможе виконати керівні принципи Організації Північноатлантичного договору, згідно з якими її члени мають витрачати 2% валового внутрішнього продукту на оборону.

Раніше повідомлялося, що РФ намагалася змусити Україну відмовитися від НАТО. За словами Давида Арахамії, російська делегація намагалася змусити Україну стати нейтральною державою. Наш шлях до НАТО записаний у Конституції України.

Також 23 листопада заступник міністра оборони Юрій Джигир сказав, що Україна наближається до стандартів НАТО і запроваджує реальні інструменти, які давно й успішно працюють у всіх державах НАТО. Так, було затверджено "військовий безвіз" і категорії бюджету Міноборони.