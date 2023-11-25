РФ втратила військову перевагу в Балтійському регіоні через війну в Україні, — Newsweek

Професор Павло Баєв Росія фактично втратила позицію сили і здатність загрожувати своїм сусідам. Армія України водночас просувається вперед до переозброєння на нові системи.

Через розпочату 2022 року повномасштабну війну в Україні Росія втрачає військову перевагу в Балтійському регіоні. Про це пише видання Newsweek.

За словами журналістів, у Французькому інституті міжнародних відносин (IFRI), 14 листопада, професор-дослідник Павло Баєв опублікував звіт, у якому йдеться про те, що війна з Україною завдала величезної шкоди Росії, її армії.

Видання пише, що протягом багатьох років країни Балтії були центром уваги НАТО. Альянс зміцнив свої позиції в регіоні на тлі підозр, що РФ втрачає свою перевагу в регіоні.

Баєв вважає, що Кремль стоїть перед викликом його здатності утримувати великі сили на західному фланзі. На думку вченого, Росія не зможе відновити своє становище в Балтійському регіоні.

"Росія фактично втратила свою позицію сили й здатність погрожувати своїм сусідам проєкціями військової могутності, і хоча для багатьох західних політиків ці зміни видаються неприродними та перехідними, у Москві їх сприймають як неприйнятні та незворотні", — зазначив експерт.

Баєв зазначив, що кордон Росії з країнами Балтії історично був основним каналом взаємодії із заходом.

"Проблема в тому, що організаційні та оперативні зміни, які відбуваються в російських збройних силах, спричинені невдачами в довгій війні, навряд чи можуть забезпечити корисні напрямки для подальших реформ", — ідеться у звіті.

Баєв зазначив, що армія України водночас просувається вперед до переозброєння на нові системи та реорганізації для ведення сучасної війни.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про високу активність ЗС РФ під Бахмутом. За словами підполковника Володимира Фітьо, російські окупанти швидко вчаться, тому іноді українським захисникам доводиться складно. При цьому, атаки противника, яких було за останню добу 11, успішно відбиваються.