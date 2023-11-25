"Виглядає як психічна атака": у ЗСУ розповіли про тактику ЗС РФ у боях за Авдіївку (відео)

Офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький сказав, що українські військові постійно перебувають під тиском артилерії, піхоти і дронів ворога. Обстріли проводяться як удень, так і вночі.

Під Авдіївкою росіяни штурмують позиції українських військ клином зліва, справа, а також почали наступати "в лоб". Про це розповів Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, це схоже на психічну атаку. Ситуація поруч з Авдіївкою залишається неспокійною, оскільки атаки окупантів постійно тривають.

"На всіх напрямках вони тиснуть, роблять спроби захоплення. Зараз вони більш широким клином зліва, справа штурмують. І плюс почали штурмувати "в лоб" саму Авдіївку", — сказав він.

Цехоцький також заявив, що інтенсивність російських штурмів може відрізнятися. Але українські військові постійно перебувають під тиском артилерії, піхоти і дронів ворога. Обстріли проводяться як удень, так і вночі.

Офіцер ЗСУ вважає, що політичне керівництво РФ ставить завдання військовим, щоб ті взяли Авдіївку до певної дати і навіть знищити все, що там є. Саме тому в росіян така тактика.

"Дати правильну оцінку цьому неможливо", — сказав Цехоцький.

Нагадаємо, що 24 листопада начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗС РФ не полишають спроб захопити Авдіївку. За його словами, щодня ворог б'є по місту ствольною артилерією, завдаючи десятки масованих обстрілів. Також місто потерпає від авіаударів противника.