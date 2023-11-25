На Україну тиснуть заради переговорів із РФ: Німеччина навмисно не дає Києву ракети, — WSJ

За словами журналістів, Вашингтон і Берлін спеціально обмежують постачання зброї, щоб дати зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що конфлікт зараз "заморожений".

Німеччина навмисно не дає Україні далекобійні ракети Taurus, щоб Київ міг лише захистити території, що залишилися під його контролем, але не звільнити вже окуповані Росією регіони. Про це заявив експерт з політики безпеки Родеріх Кізеветтер, пише Wall Street Journal.

"Вони навмисно не надають те, що потрібно Україні для звільнення окупованих територій, наприклад, Taurus, а скоріше обмежуються захистом того, що залишилося", — сказав він.

Раніше газета Bild повідомила, що США і Німеччина хочуть "змусити" Україну вести переговори з РФ. Так, мета полягає в тому, щоб поставити Україну в "стратегічно вигідну переговорну позицію", щоб країна почала переговори з Кремлем про свій суверенітет.

Джерело сказало німецьким журналістам, що Вашингтон і Берлін спеціально обмежують постачання зброї, щоб дати зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що конфлікт зараз "заморожений". Інша альтернатива — дійсно заморожений конфлікт без згоди між сторонами.

При цьому, як пише WSJ, представник уряду Німеччини заявив, що саме Київ має вирішити, які цілі йому перед собою ставити.

"Це питання захисту суверенітету і територіальної цілісності, а також виживання України. При цьому ми перебуваємо в постійному і тісному діалозі з нашими міжнародними партнерами", — сказало джерело.

Нагадаємо, що ЗМІ також повідомляли, що нестача військової допомоги може змусити Україну погодитися на мирні переговори з Росією з позиції слабкості, але є й гірший сценарій. Такі прогнози дуже лякають лідерів у Східній Європі. Політики впевнені, що Росія не зупинятиметься на кордонах України, якщо переможе. Щоправда, на Заході є сили, які цього не розуміють.