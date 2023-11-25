Готується до затяжної війни: експерт розкрив тактику Путіна щодо України (відео)

Путін розраховує на те, що Захід рано чи пізно не витримає і прийме "корейський сценарій", де конфлікт буде заморожено, створено кордон між Східною і Західною Україною.

Росія готується до тривалої війни з Україною, продовжуючи удари доти, доки остання не зламається. Таку думку висловив британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант, в інтерв'ю на телеканалі Еспресо.TV.

"Росія готується до двох-трьох років, а може, навіть і до 10-15 років затяжної війни. Вони розраховують на те, що Захід рано чи пізно не витримає і тоді станеться щось на кшталт "корейського сценарію". Конфлікт заморозять, створять кордон, який розділятиме Східну Україну, або Новоросію, і Україну — ось чого вони хочуть і на що сподіваються", — сказав Глен Грант.

Експерт також сказав, що Росія повільно проводить мобілізацію для того, щоб не створювати хаос у Москві та Санкт-Петербурзі, але на решті території країни триває постійна мобілізація і поліпшується здатність доставляти зброю на лінію фронту. Він також звернув увагу, що Росія виробляє успішні засоби радіоелектронної боротьби. Проте економіка Росії знижується, а оборонка зростає, що може призвести до колапсу в економічній сфері.

Грант зазначив, що Китай, схоже, відходить від Росії, усвідомлюючи, що їхнє майбутнє пов'язане з економікою Заходу, а не Росії. Експерт вважає, що Китай покладається на інвестиції та ринки Європейського Союзу і США, і не може вижити без них. Він сказав, що Китай не потребує старого військового обладнання від Росії і, можливо, стане критичним до російського уряду.

Таким чином, Грант підбив підсумок своїх міркувань, зазначаючи, що Росія готується до тривалої війни з Україною, але їхня стратегія може призвести до колапсу економіки і погіршення відносин з Китаєм. Він вважає, що Росії необхідно взяти до уваги довгострокові наслідки своїх дій.

Нагадаємо, дещо раніше озвучили план Володимира Путіна щодо України. Політик хотів приєднати до РФ південний схід нашої країни, а з центральних і північних областей створити фейкову "Малоросію".

Крім того, військовий аналітик і полковник ЗСУ Петро Черник розповів, для чого Путіну потрібен схід України. За його словами, президент Росії віддав окупантам наказ захопити два українські регіони і це план мінімум. Зараз Кремль хоче домогтися позитиву напередодні виборів.