Навіть не зняли етикетки: ЗМІ помітили українські холодильники в одному з магазинів РФ (фото)

За інформацією журналістів, холодильники з українськими етикетками помітили в одному з магазинів Краснодарського краю.

У Краснодарському краї РФ продають холодильники з українськими наклейками. Про це написали в Telegram-каналі "Кримський вітер", опублікувавши фотографії.

На знімках видно, що холодильник фірми LG продають у магазині "Електрон" за 72 990 рублів [21897 грн]. На них — українські наклейки з характеристикою.

"Вкрадені в Україні холодильники продають у краснодарському краї Росії, навіть не знявши етикетку", — написали в Telegram-каналі.

Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Мережі часто з'являлися світлини та відеоролики, на яких були зафіксовані факти мародерства російських окупантів. Солдати виносили з приватних будинків і квартир побутову техніку, а також особисті речі господарів.

У жовтні 2022 року інстаграм-блогер Ян Гордієнко розповів, що будинок його друзів у Лимані обікрали російські солдати. Окупанти забрали вуличну камеру спостереження і доправили її в Бурятію. Камеру встановили прямо в будинку і не налаштували її, завдяки чому власники камери могли бачити та чути, чим займається окупант і його дружина.

А дружина чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика Катерина розповідала, що з їхнього будинку у Ворзелі Київської області окупанти вкрали бойлер, а також намагалися винести генератор.

Фокус писав, що в липні 2022 року в будинку вбитого військового РФ помітили холодильник Beko з України. Окупант жив приблизно за 4,5 тисячі кілометрів від України. Журналісти помітили на його кухні холодильник із наклейкою "2 роки. Повна гарантія", який російські солдати-мародери могли вивезти.

Фокус також розповідав про "карту російських мародерів" — окупанти користувалися поштовими відділеннями на кордоні з Україною для відправки награбованих вантажів. За 3 місяці вони відправили 58 тонн награбованого, хтось примудрився вкрасти безпілотник "Орлан", що свідчить про грабіж власної армії.